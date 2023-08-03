新片秀“大叔舞” 李炳宪被难倒 朴叙俊现学现卖

李炳宪（Lee Byung-hun）在32年演艺生涯中荣获不下30次影帝和视帝头衔，实力毋庸置疑。他7月31日出席新作《乌托邦浩劫》（Concrete Utopia）在首尔举行的亚洲记者会上，开口却喊紧张。他还自称是顶流歌手，在片中唱歌是小儿科，但跳舞部分就难倒他了。

《乌托邦浩劫》是由严泰华（Uhm Tae-hwa）执导，李炳宪、朴叙俊（Park Seo-joon）和朴宝英（Park Bo-young）主演的惊悚灾难片。故事改编自韩国网络漫画《愉快的孤立》之《愉快的邻居》，讲述在大地震中化为废墟的首尔，生存者聚集在“皇宫公寓”，由此刻画社会冷暖和人性百态。

李炳宪在亚洲预映后举行的记者会上说，虽然演戏和接受媒体访问对他来说是家常便饭，但是“今天仍特别紧张，因为是电影被评价的日子。”谈及在片中又唱又跳的一幕戏，他幽默地说：“我是顶流歌手出身，所以唱歌的部分不成问题，只是基本功。哈哈哈，开玩笑。”

李炳宪在32年的演艺生涯中演过无数角色，这次却被舞蹈考倒。为了片中一个跳“大叔舞”的情节，他特地请教擅长跳舞的后辈。“我请他跳一段给我看，然后我跟着学。”

《乌托邦浩劫》由朴宝英（左起）、朴叙俊和李炳宪主演。（嘉华院线提供）

李炳宪跳“大叔舞”的情节是电影中一个重要场面。朴叙俊也在这场戏中跳舞，他说在拍摄时现学现卖。导演严泰华则说，朴叙俊的跳舞戏拍了好几次，最后剪入片中的是测试拍摄的画面，因为效果最佳。

夏天拍冬天戏 演员满身汗

故事设定在冬天，但拍摄却在炎炎夏天进行，演员们必须穿上厚厚的棉袄拍戏。朴宝英形容酷热的片场有如战场，朴叙俊则说在极度炎热的天气拍摄，挑战人体极限。

电影8月份在韩国夏季公映，朴叙俊搞笑地说：“天气这么热，大家一定要去戏院看我们的电影，因为戏院冷气凉爽！”

李炳宪说：“我们在最炎热的夏天穿着厚重的冬衣拍戏，满身大汗。不过，合作的演员都是人气艺人，所以拍摄期间，粉丝团频频安排咖啡车和小吃车应援。我们的导演就发挥领袖精神，第一个冲去排队，各位可以到我的Instagram（IG）账号看这个画面。”

李炳宪在IG贴出导演严泰华和粉丝安排的应援小吃车的照片。（取自艺人IG）

一同出席记者会的导演严泰华幽默回应：“我冲去排队吃的是烤鸡串，真的很好吃，我一直等它再次出现。”

朴叙俊记者会化身冷面笑匠

朴叙俊和朴宝英首次合作，在片中饰演一对住在皇宫公寓的夫妇。两人第一天的共同拍摄，是为角色拍摄婚纱照和约会照片，朴宝英说这给她和朴叙俊“靠近的机会”，有助培养默契。

在一旁的朴叙俊搭腔说：“我们从第一天开始就心灵相通，不需要培养什么。”朴宝英闻言回应：“咦，怎么突然搞暧昧？”，引人发笑。

主持人调侃两人的服饰都有粉红元素，朴叙俊像是打开“冷面笑匠”模式，顺口说：“我们可没有事先说好！”

朴叙俊和朴宝英片中饰演夫妻，默契从戏里延伸到戏外，出席记者会的服饰都有粉红元素。（嘉华院线提供）

朴宝英在片中饰演护士，角色正义到底。她说：“看剧本的时候我不断思索这个问题：如果置身角色的处境，我会做出什么抉择，又能否坚持到底？创造角色的过程很有趣。”

朴叙俊饰演宠妻的公务员，为了守护妻子和公寓挺身而出，角色内心有几次转折点。他最难忘的一幕戏，是预告片中可见，他喂朴宝英吃罐头蜜桃的戏，他形容是“片中难得的甜蜜场面。”

李炳宪自认优柔寡断

李炳宪在片中是皇宫公寓居民选出的临时领导，为守护公寓不让非居民进入，他奋不顾身，不过角色有个不可告人的秘密。现实中，李炳宪却说自己有一个缺点，不适合当领导。

他说：“我优柔寡断，无法做决定。假如处在一个必须一直做决定的位置，那肯定会是一场灾难。”

这也是他不当导演的原因。“我常被问为什么不执导演筒，那是因为我有选择障碍。我是一名演员，不是决策者，而导演必须一直做决定，甚至在电影开拍前就有很多要决定的事。我不喜欢这个身份，太多工了。”

导演严泰华（左起）和主要演员朴宝英、李炳宪和朴叙俊出席电影在首尔举行的亚洲记者会。 （嘉华院线提供）

导演组超强卡司耗尽好运

邀得重量级卡司李炳宪、朴叙俊和朴宝英出演《乌托邦浩劫》，导演严泰华难以置信，问：“我一辈子的好运是不是用完了？”

严泰华曾凭姜栋元（Gang Dong-won）主演的奇幻剧《模糊的时间》（Vanishing Time: A Boy Who Returned）双料入围2017年第54届韩国电影大钟奖，虽错失最佳编剧奖，但赢得最佳新导演奖。《乌托邦浩劫》是他时隔七年后的新作，除了执导也参与编剧。

他说：“剧本完成后，我们先邀请李炳宪出演，他在两个星期内就答应。很幸运的，朴叙俊和朴宝英都毛遂自荐。我就在想，我一辈子的好运在这部电影都用完了吧？”

朴叙俊和朴宝英在6月举行的新片发布记者会上坦言，都是为了与李炳宪合作才自告奋勇，积极争取角色。带有黑色幽默元素的《乌托邦浩劫》将于8月24日在新加坡公映。