Selina唯美孕照曝光

（台北讯）任家萱（Selina）怀孕后首次拍摄杂志封面。

她为台湾育儿保健杂志《妈妈宝宝》献出“第一次”，并在访问中谈到动念当母亲的时刻，“我遇到小徐（男友），有一种很踏实的感觉。我开始想着：我有没有当妈妈的可能？与他相处的时候，我能够很真实地想像跟他组成家庭的样貌，他应该会是很可靠的另一半。”

Selina分享怀孕至孕后期的过程，“好像一直都没有舒服过。荷尔蒙让我身体产生蛮多变化，各种肠胃不适、胀气……好像从没有停过！人家说过了前三个月就会进入稳定期，但我就是一直处于不舒服的状态，像我怀孕之后，就像有了狗鼻子，嗅觉和味觉变得很敏锐。”

Selina带着乐观又放松的心情迎接宝宝诞生。（取自《妈妈宝宝》杂志）

Selina带着乐观又放松的心情迎接宝宝诞生，“就像我看着Ella（陈嘉桦）当妈妈，当时就觉得蛮不可思议的。我完全没想到她可以是这样充满母爱的，这么有耐心地跟小孩讲话，给儿子这么多的爱……这真的是身为女性很独特的地方，我很清楚感受到她的爱能量，在这个小生命出现后就爆发出来了。”

41岁的Selina2022年3月认爱爱小七岁的圈外男友小徐，3月13日宣布怀孕喜讯，当时怀孕12周，现在怀孕八个月左右。宝宝的小名叫做“小腰果”。

Selina当时在Instagram分享宝宝的超声波照片宣布喜讯，并在自己的播客节目《迎任而解》中与透露应该是在越南旅游时怀孕。她说一看到验孕棒是两条线，立刻忍不住落泪，“我要当妈妈了，真的就哭了”，男友看着她落泪也跟着感动大哭。