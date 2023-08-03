娱乐吃瓜：飞来横祸！粉丝丢手机击伤歌手眼

美国饶舌女歌手Cardi B日前在拉斯维加斯露天舞台开唱，突然被台下一名观众泼洒饮料。她猝不及防，回过神后把手上的麦克风朝对方扔去，视频在互联网上疯传，引起话题。

这类观众往台上扔物品的怪现象，近期频频发生，而且物品无奇不有。包括Adele（爱黛儿）和Charlie Puth（查理普斯）在内的歌手已纷纷呼吁粉丝别再往舞台乱扔物品。

不论是一时兴起，又或是无法控制内心澎湃，这样的“送礼行为”，非但对表演者无礼也造成干扰，还可能击中他们酿意外。粉丝扔上舞台的物品有哪些让人傻眼咋舌？始料不及的歌手反应又如何？

藏不住的热情：内衣裤乱飞

当年杜德伟演唱名曲《脱掉》时，台下有歌迷把内衣丢上台；当今韩国天团BTS的不同成员在美国和菲律宾等地开唱时都曾被从观众席抛出的胸罩击中。爱尔兰美声男团Westlife（西域男孩）2023年2月在本地的演唱会，有一名女粉丝把一件红色内裤抛上舞台盼偶像签名。其他碰到类似状况的还有Justin Bieber（贾斯汀比伯）、One Direction（1世代）、Maroon 5（魔力红）、Lady Gaga（女神卡卡）和Miley Cyrus（麦莉希拉）等。

不论男女歌手，在台上表演时遇到横空飞来胸罩的歌手不计其数。有些置之不理，有些化尴尬为幽默，把粉丝丢上台的内衣裤当成表演道具。台湾组合五坚情2023年5月份在香港开唱，成员娄峻硕（SHOU）一度高举粉丝抛上台的各色胸罩。

五坚情成员娄峻硕（左）和周汤豪的演唱会上高举粉丝扔上台的胸罩。（互联网）

“少女杀手”周汤豪6月份于高雄举行“REALIVE”巡回演唱会时，把粉丝抛出的胸罩披在肩膀上继续演唱。其中，黑色内衣上还写着电话号码。粉丝这般热情让周汤豪哭笑不得，他曾无奈说“干净就好”。

遇到同样状况，韩国乐团CNBLUE则不知所措，尤其当被丢到台上的内衣裤卡在乐器上的时候。主唱郑容和说：“我们很担心被拍到直接用手把内裤移走的画面，可是我们除了用手拿掉之外，根本别无选择。”

26岁的美国饶舌歌手Yung Gravy曾在某场演唱会舞台上捡起创纪录的159件胸罩。他在TikTok账号发视频说，巡回演唱时收集多达678件胸罩，准备全部捐给妇女庇护所。他也将同时捐出等同于这些胸罩总价值的款项，问粉丝：“现在一件不错的胸罩多少钱？”

爱他变害他：手机击伤歌手

人手一机的时代，演唱会上另一常见现象是粉丝高举手机不停拍摄。宠粉的偶像会在走下台与粉丝互动时，接过几个幸运儿手中的手机自拍。2022年在新加坡开唱的王嘉尔（Jackson Wang），西洋流行音乐歌手，如Billie Eilish（比莉艾莉丝）和Shawn Mendes都曾捡起粉丝扔上演唱会舞台的手机自拍“回送”粉丝。

美国创作歌手Bebe Rexha在台上被横空飞来的手机击伤左眼。（互联网）

然而，有一些疯狂粉丝为求这样“专属自己”的珍贵影像，不顾及距离就从台下把手机扔上台，结果击中歌手。30岁美国创作歌手Bebe Rexha于6月18日的纽约演唱会上就惨遭这样的无妄之灾，被横空飞来的手机打中眼睛，痛得她跪在地上。她送医缝针后，在社媒上载视频报平安，可见她左眼淤青。

据报道，27岁的男子Nicolas Malvagna事后被捕并被控伤人，但他不认罪。他称并非恶意伤害，而是图偶像能用他的手机自拍才往舞台扔出手机。

Ed Sheeran的粉丝则在自己的手机壁纸上写下“请拨打这个号码”的字句，然后把手机抛到台上。

爱得好奇怪：卫生棉棒骨灰让人费解

薯片、糖果等食品，卫生棉棒、装有针孔相机的玩偶、成人玩具、骨灰，甚至装尿的瓶子，只能说，粉丝给台上偶像扔的“礼物”一样比一样“奇特”。

Harry Styles（哈里斯泰尔斯）在2012年随One Direction男团巡演时，突然被粉丝丢上台的卫生棉条击中脚部，他当时明显错愕。单飞后展开个人演唱会的他，在2017年演唱歌曲“Kiwi”时，踩到粉丝扔上台的奇异果不慎滑倒。2022年在“Love on Tour”洛杉矶站，他被粉丝漫天乱丢的Skittles彩虹糖击中左眼后，忍痛眯着左眼，向观众道谢送飞吻。

Harry Styles（左）眯起被糖果击中的左眼向观众送飞吻；Lady Gaga也曾在演唱会被粉丝抛出的玩偶击中。（互联网）

Lady Gaga在多伦多演唱会上被粉丝抛向舞台的玩偶打中头部，但她面不改色继续唱。BLACKPINK早前在泰国举行安可场演唱会，Lisa发现粉丝扔上台的物品中，有个装有摄像机的玩偶！

P!NK 6月底在英国BST Hyde Park音乐节演唱，有歌迷突然将一个装有粉末的塑胶袋丢上台。她捡起来一看，大吃一惊唱不下去，连忙对着台下问：“这是你的妈妈？”

P!NK确定塑胶袋原来装的是歌迷母亲的骨灰后，尴尬回应“我不知道该作什么反应”，接着将袋子放在舞台一侧，继续表演。

粉丝把装有母亲骨灰的塑胶袋扔上舞台，P!NK大感错愕唱不下去。（互联网）

因为这些“怪礼物”而唱不下去的，还有美国饶舌歌手Lil Nas X，他7月在瑞典表演时，看到突然抛飞到台上的成人玩具后愣了一下。2012年，英国歌手Cher Lloyd表演时，有人把装有尿的瓶子扔上台。她中断表演退到后台，再次上台时，19岁的她对观众说：“一瓶尿扔向我的感觉一点都不好。”