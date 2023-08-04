灾后调查日志2（首播） Disney+ 4日上线 主演：金来沅、孙浩俊、孔升妍。此剧讲述警察和消防员协力解决犯罪及危机的故事，第二季加入国科搜和新角色德克斯（全晟佑饰），他是一名精通医学、法律、工程、枪械、电脑黑客以及毒理学等各种领域的专家，案件调查也更烧脑。延续上一季的剧情，刑警陈浩介逮捕财阀恶人马泰华时，同时发现了德克斯的踪迹，让德克斯多年来完美隐藏的真实身份及干净的零犯罪记录画下句点。为击败陈浩介，德克斯回到韩国打造全新的犯罪计划。 医聊大小事 8频道 晚上8.00 新加坡高胆固醇患者直逼40%！是不是胖的人才会有高胆固醇问题？患者应该完全禁止食用高胆固醇食物吗？这集，让我们一起聆听内分泌专科医生和营养师的解释。 从零开始（大结局） 8频道 晚上9.00 Joanne欲将庆天推向灭亡，庆天却早设局让Joanne自投罗网。君琳寻找亲戚发现了Robert，知道了他是害遇安父母破产的骗子，还是杀害君琳父母的真凶。庆天为救君琳而重伤昏迷，并梦见已逝好友道谢托孤。洗衣店重开，Henry的忏悔得到艾西原谅。君琳决定接管公司并解散HTB，不料却出现了转机……

神探坤潘3 Khun Pan 3 HBO频道（星和Ch601、新电信Ch420）晚上10.00及HBO Go上线 泰国动作奇幻剧，新一季会带观众进入二战后1950年代的泰国。一个偏远村庄据说受到吸血怪兽侵扰，夜里无人敢踏出家门，警方也怕得拒绝援助。传奇法师警察坤潘受命前往调查这起异常的案子。原来，该村庄是两名恶名昭彰的大盗的巢穴。