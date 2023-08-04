电影委员会8月在滨海艺术中心免费放映25部本地片

新加坡电影委员会（Singapore Film Commission）配合国家58岁生日，同时庆祝委员会成立25周年，将从8月4日至26日，让观众免费观赏本地电影！

这次庆祝活动的主题是“我们的故事，好好说”（Our Stories, Well-Told），会一直举行到10月31日，间中还包括在高等学府及理工学院举行多场分享会，观众也可以通过新传媒平台观看多部本地电影。

新加坡电影委员会希望公众能够通过参与这些影视活动，更了解和感受本地电影工业和电影人的贡献。委员会对推动本地电影业出力不少，前后支持超过800部本地剧情长片、短片、剧本创作和大大小小的电影相关活动。

为配合今年国庆，委员会在8月4日至26日之间，于滨海艺术中心的中央大厅（Esplanade’s Concourse ），户外剧场（Outdoor Theatre）和吟诵工作室（Recital Studio）放映25部本地电影和短片，片种横跨喜剧片、恐怖片、动画片和剧情片。

《881》导演和主演与公众见面交流

在8月4日的开幕活动中，公众将有机会边吃坚果（Kachang Puteh）边与本地卖座电影《881》导演陈子谦，及演员杨雁雁、戚玉武和刘玲玲交流。他们也会在见面会上和大家分享当年拍这部电影的趣事。

本地卖座电影《881》主要演员将和公众交流。（档案照）

由于现场座位有限，先到先得，委员会建议有兴趣参与的公众先上网www.imda.gov.sg/sfc25了解活动详情。

9月至10月举行校园讲座

除了上述的国庆活动，新加坡资讯通信媒体发展局（IMDA）也会在拉萨尔艺术学院、南洋艺术学院、南洋理工学院、义安理工学院和新加坡理工学院举行分享会和讲座。

超过1000名介于17至23岁的学生，将有机会和本地电影幕后人交流，以更了解这个行业的门路。电影幕后人包括为新片《燃冬》担任电影音乐制作的本地音乐人Kin Leonn，《阿诺是个模范生》（Arnold Is A Model Student）摄影师林德翔，以及凭《芽笼》入围金马奖“最佳动作设计”的冯推守。

学生将有机会与动作指导冯推守交流。（档案照）

IMDA助理局长洪庆忠说：“这些年来，本地电影人通过他们的作品，讲述许多精彩的新加坡故事。这些电影为大家带来欢笑和眼泪，也呈现新加坡独特的一面。在庆祝新加坡电影委员会25周年的同时，我们一起重温这些电影作品，一同支持本地电影业让它走得更长更远。”