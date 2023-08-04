不看网民留言 甄子丹女儿甄济如专注于真实生活

面前的甄济如（Jasmine Yen），父亲是国际巨星甄子丹，但她没有丝毫的傲气，也没有兴师动众带着一群工作人员随行。她礼貌地跟我握手打招呼，之后照着摄影记者的要求摆姿势，配合度百分百。她有着和妈妈汪诗诗一样的细腰长腿，拍照时带着自信的笑容，但开始做访问前却显得有点紧张，她说：“这是我人生中第一个中文访问。”

原来甄济如比较习惯用英语，但约半小时的访问，她几乎都用华语跟我交谈，而且随着访问的进行，她渐渐放轻松，偶尔也会藏不住一个19岁女生的活泼和可爱，尤其在谈到家人时。

爸妈用不同方式“过度保护”聊起与父母的相处，甄济如笑说：“他们对我过度保护，但方式不同。妈妈觉得我和弟弟用手机的时间太长，就设了‘限制使用时间’，我到18岁时，一天只能用手机两个小时。我现在没有时限，不是因为长大了，而是（手机用户）满18岁，手机功能不受任何限制，哈哈哈！我们全家也有location sharing（位置共享），我以前不喜欢，但现在特别喜欢，因为我要知道爸妈在哪里，哈哈哈！”