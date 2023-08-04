黄嘉千指“扭曲事实” 夏克立强调：我是无辜的

（台北讯）黄嘉千与夏克立结束16年婚姻，在台湾、加拿大两地闹上法院。日前加拿大官司判决出炉，夏克立透过律师表示，黄嘉千指控的家庭暴力罪名不成立。黄嘉千星期三（2日）晚间透过律师发声明，称“夏先生故意扭曲事实”。对此，夏克立接受《一苹新闻网》电访时难掩激动情绪，强调：“我是无辜的！”

黄嘉千律师的声明称，因为黄嘉千已离开加拿大，回台湾居住，因此目前程序尚欠缺公共利益，方暂停原定8月的庭期。夏克立则重申黄嘉千在加拿大对他所提的刑事指控已被撤销，刑事案件已经结束，他是清白的。夏克立也放话，会带着证据到台湾法院，但何时到台湾打官司，时间还不确定，他说因为之前黄嘉千提出希望加拿大官司判完再打台湾的，所以自2022年12月开庭后，中间停摆一段时间。

黄嘉千友人要夏克立别卖惨

此外，夏克立在一个访问中透露，因为卷入官司接不到工作，甚至被抓去关，身无分文的他出狱后，一度在桥下跟流浪汉一起睡。

有黄嘉千的友人看不下去，要夏克立别再卖惨。黄嘉千友人说，之前夏克立参加《爸爸去哪儿》爆红后，在中国大陆赚的所有收入，对外称交给黄嘉千管理，事实是当时赚的钱都汇到加拿大置产，在温哥华买的三间房子都是登记在夏克立名下。

友人还说，唯一一栋黄嘉千和夏克立共同持有的房子，是两人刚结婚时，黄嘉千用台湾的房子向银行贷款，汇钱到加拿大买的，要夏克立别再卖惨。