韩孝周演高中生妈妈食不下咽 赞赵寅成是贴心欧巴

Disney+原创大制作韩剧“Moving”大咖云集，韩孝周（Han Hyo-joo）首次搭档赵寅成（Zo In-sung）演夫妻还有一个高中生儿子，大叹压力大得食不下咽！

即将于2023年8月9日上线的20集超级英雄韩剧“Moving”，据知斥资500亿韩元（约5200万新元）制作。故事改编自韩国著名网络漫画家姜草（Kangfull）的同名漫画，由《尸战朝鲜2》（Kingdom 2）的朴仁济导演执导。该剧讲述拥有超能力的赵寅成、韩孝周和柳承龙（Ryu Seung-ryung）隐藏特工身份，与遗传他们特殊能力的孩子们，携手对抗追杀他们的神秘组织。

韩孝周在8月3日于线上举行的记者会上说，虽然与赵寅成曾合作拍广告，但搭档演戏还是第一次。她大赞赵寅成心思细腻，是个处处帮忙的体贴欧巴，令拍摄更有趣。

赵寅成闻言风趣回应：“是真的，我是个热心肠的人。虽然第一次和孝周拍戏，但我们的默契很棒。我对她未来十年的发展非常期待，我知道她的演技会更进步更纯熟。这些年来她不断成长，留在韩国埋没了她的才华。她绝对有站上世界舞台的潜能，我会为她加油。”

赵寅成（左）和韩孝周在剧中饰演有超能力的特工。（Disney+提供）

韩孝周的角色李美贤拥有超出常人的敏锐五感，与赵寅成饰演同是特工，且有飞行能力的金斗植结婚生子。36岁的韩孝周第二次在剧中扮演母亲，她坦言一开始有些犹豫，不知道自己是否能胜任。

“感觉压力大到食不下咽。后来想到我演《同伊》（2010年古装韩剧）时，剧中有个10岁儿子，而当时我才24岁。照这么推算，我现在有个高中生儿子也合情合理，如果我演得好，观众应该会买账，所以我下了很大功夫诠释角色。”

柳承龙被问及是否为戏增肥时，搞笑说：“我只是发福，不是为角色增肥，哈哈。”

车太铉角色让观众喘气

车太铉（Cha Tae-hyun）在剧中有能发电的超能力，角色是编剧全新创作，并不在原著漫画里。车太铉在记者会上发挥一贯的幽默，称自己是让观众喘口气的存在。

车太铉为新剧去考取巴士驾照。（Disney+提供）

“我的角色是一个巴士司机，同时也是‘闪电侠’的扮演者。闪电人是韩国教育频道EBS的一个角色。看剧的时候，你会发现我的角色比较轻松，我出场的部分不那么沉重，观众可以喘口气。”

筹备拍摄时，车太铉除了观察EBS台闪电人的表演外，也特别为巴士司机的角色考获巴士驾照。他赞编剧的剧本写得好，让他能轻松拍摄。

原著作家姜草亲自参与剧本编剧，他为剧集另外创作了两个新角色，分别是有快速和强大力量超能力的李在万（Kim Sung-kyun，金成均饰），以及唯一没有超能力的学校老师崔日焕（Kim Hiewon，金希元饰）。

“Moving”主要演员、导演（左一）和编剧（右一）8月3日出席记者会为新剧造势。（Disney+提供）

新晋演员看前辈的戏长大

三名新晋演员李正河（Lee Jung-ha）、高允贞（Go Youn-jung）和金度勋（Kim Do-hoon）分别饰演赵寅成、柳承龙和金成均的孩子。他们异口同声说，能和这么多大咖前辈一起演戏，感觉非常荣幸。

25岁的李正河参演过2021年浪漫剧《无法抗拒的他》（Nevertheless），这次饰演赵寅成和韩孝周的儿子，特地为角色增肥。他说：“很开心，因为增肥的时候我想吃多少就吃多少。我小时候看着这些前辈的戏长大，想不到长大后有机会和他们一起演戏，感觉很光荣。”

李正河（左起）、高允贞和金度勋和前辈演员拍戏虽然压力大但从中学到很多。（Disney+提供）

27岁的高允贞2022年演出李政宰（Lee Jung-jae）首部执导的电影《猎首密令》（Hunt）而入围第43届青龙电影奖和第59届百想艺术大奖的最佳女新人。这次拍电视剧，她说：“从旁观察前辈们，从中获益良多”。

24岁的金度勋则说，与这么多资深演员拍戏倍感压力，心情紧张，精神也紧绷，所幸前辈们不断鼓励，让他可以放松演戏。他参与过的电视剧有《绝对达令》（My Absolute Boyfriend）和《依法相爱吧》（The Law Cafe）。

“Moving”8月9日于Disney+首播7集，每周三更新。