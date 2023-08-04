TFBOYS西安开唱 场馆外安装防爆尖刺围挡

（西安讯）由王俊凯、王源和易烊千玺组成的中国男团TFBOYS，成军10周年，将于8月6日出在西安奥体中心体育场举行“TFBOYS十年之约演唱会”。TFBOYS在2013年出道，近年各自发展，这次难得合体开唱，势必造成轰动，近日有网民发现演唱会场馆外已加强保安措施，外围安装了铁皮防爆围挡，部分围挡顶部更加装尖刺，网民对此议论纷纷。

有人认为此举太夸张，把TFBOYS粉丝妖魔化，留言表达不满：“我们是粉丝，不是丧尸！”不过也有网民认为加铁皮围挡对正途购票的观众没有影响，主要是阻止“黄牛”带队冲入场。

演唱会场馆外安装了铁皮防爆围挡，部分围挡顶部更加装尖刺。（互联网）

大陆媒体报道，除了最外围的铁皮防爆尖刺围挡，进入体育场后，还有一圈防爆围挡，以及一圈绿网围挡。保安人员向记者表示，围挡是为了防止场外的人冲入场内，过往曾有人强行推倒绿网围挡闯入，故这次加强保安。

黄牛票炒高至37万元

TFBOYS在6月宣布出道日8月6日，在西安奥体中心举行“TFBOYS十年之约”演唱会，立即掀起抢票热潮，6万张门票被抢购一空，之后出现许多黄牛票。

演唱会门票从看台580元人民币（108新元）到内场2013元人民币（376新元）不等，而其中一段“黄牛票务讯息”列明：前五排50万（9万新元）、前四排70万（13万新元）、前三排90万（17万新元）、前二排140万（26万新元）、前一排200万（37万新元）。