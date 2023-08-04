王冠逸戏约不断 害怕当“空中飞人”

闯荡中国演艺圈七年，坐飞机像坐巴士，型男王冠逸许下生日愿望，望“工作与生活达到平衡”！

王冠逸（右）星期四出席自创护肤品牌“Grail”活动，黄晶玲（左）现身为他献上生日祝福。 （受访者提供）

对片约不断的冠逸来说，要很悠闲地与朋友吃吃饭、逛逛街，不带任何压力，似乎也是奢望，单看他的近作就有《闪耀的她》《亦舞之城》《破茧》《夺梦》等，8月6日飞成都，9月又回新参与大型活动，他嚷说“真是坐飞机坐到怕。”

星期六（8月5日）就是冠逸的生日，星期四（3日）晚上约有20多名粉丝为冠逸庆生，同门师妹黄晶玲也到场为冠逸庆生，亲自送上祝福；记者问起冠逸希望收到什么生日礼物？他告诉《新明日报》：“到了这个阶段，我已经什么都不缺。”

愿望呢？他坦言“我的生日愿望未必会实现啊；”倒不是渴望感情，而是拥有更多生活的自我空间，多接一些自己想拍的戏；粉丝深知他收礼物兴致不大，每年生日，粉丝都会以他的名义，集资捐钱给Cat Welfare Society做善事。

冠逸在热播剧《闪耀的她》中饰演一名带有洁癖的咖啡师，与刘芸演绎“姐弟恋”，认真的冠逸为了当咖啡师还特别去上拉花课程，上了五堂课。

冠逸笑说：“以前不喜欢喝咖啡，现在越来越喜欢，感觉喝咖啡成了一种很有品质的生活方式。”不过，拍《闪》剧时为咖啡拉花得同时兼顾对白，冠逸自嘲拉花拉得好“丑”，最终只能靠手替代劳。

据悉，《闪》剧网上评分高达8.2，口碑不俗，播放量三度荣登第三名。

模样虽嫩 拒绝装嫩

高龄71岁的刘晓庆最近仍在为新片扮演17岁少女引来各界哗然，甚至被取笑“活到老嫩到老”，冠逸虽处熟龄，但模样非常鲜嫩，会否也敢敢挑战“嫩”角？答案是否定的，他说：“我在新剧《亦舞之城》有少男阶段，但我自己不演，我觉得不会有说服力。”他拒绝装嫩。

在本地过完生日，本月6日又将飞中国成都为《亦》剧赶拍戏份，此趟回新，冠逸也出席自创的护肤品牌“Grail”的新产品发布会，推出精华液与保湿霜，冠逸皮肤白皙，本身就是活招牌。

他说：“这品牌2021年设立，已有两年，走小众路线，希望回归自然，化繁为简（你的护肤秘诀是什么？）不用无谓的东西，越简单越好，不让皮肤有太多负担（会考虑开实体店吗？）在新加坡开实体店会有压力，所以只会在线上发售。”