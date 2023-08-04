58周年国庆 DJ选最能代表狮城的地方

下周三是国庆日，58年来，我国有不少名胜地扬名海外，像圣淘沙、滨海湾花园、鱼尾狮公园、夜间动物园等等。

除此之外，其实还有一些具备特色的地方，足以代表我们居住的“小红点”。记者找来电台96.3好FM和UFM100.3的DJ们，和读者分享他们心中哪地方最能代表新加坡？

（左起）UFM1003DJ安娜、国贤、及德明。（档案照片）

安娜：滨海湾花园

“特别是擎天树丛 （Supertree Grove），登上它那50米高的观景台，滨海湾一带的美景一览无遗，还有高大的‘树干’上共有320多个物种和158万株附生植物、兰科、蕨类植物和热带攀缘植物等，还精心搭配各种植物的颜色，为游客们呈现了别具一格的‘垂直花园’！记得新加坡叫花园城市，这个景观工程延续了特色。”

国贤：组屋区

“能够体现最真实的新加坡生活气息，组屋无论是设计或环境打理，井然有序！绝对是新加坡的骄傲！”

德明：女皇镇

“新加坡首个卫星镇，算是国人迁入政府组屋生活的开始。除了旅游胜地和文史地标，组屋市镇是最接地气的，融合了多元性的和谐，让游客走入新加坡人生活的地方。”

（左起）UFM1003DJ丽梅、伟龙、克敏及靖禾。（档案照片）

丽梅：滨海湾金沙酒店

“它的建筑结构，除了壮观，顶楼像‘船’的设计很有特色，象征新加坡的繁华和进步！”

伟龙：小贩中心

“我觉得食物是联系感情最直接的方式。新加坡的小贩中心聚集了各种族和文化背景的美食，是我们独有的特色。”

克敏：小贩中心

“小贩中心最能体现新加坡的多元和精彩，美食是文化，也是生活。”

靖禾：樟宜机场

“外国人能感受到新加坡的现代性、高效率和国际化，像是预告他们接下来在新加坡的体验。国人就算没有出国也会去机场逛逛，我小时候也跟朋友去那里读书，算是有很多人的回忆。”