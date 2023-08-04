黄子佼现身北检接受司法调查

（台北讯）黄子佼日前被一名女子发文指控在她17岁时强拍裸照，甚至在她当下落泪时说“你流泪的时候也很美”，后来有第二名女子指控黄子佼以同样手法要她脱衣做出模仿性爱举动、扶生殖器。黄子佼随即拍片认错，一度情绪失控狂爆料，甚至自残入院，所幸被老婆孟耿如救下。

台北地检署已收到告发，以强制猥亵、毒品等罪侦办，8月4日（星期五）搜索约谈黄子佼，黄子佼也在下午近4时移送北检。黄子佼穿着深蓝色衬衫，戴着鸭舌帽和口罩，一语不发进入北检，由检察官开庭讯问。

黄子佼抵达台北地检署，被大批媒体包围，他一语不发。（互联网）

据了解，警方一早到黄子佼的住处进行搜索时，妻子孟耿如全程陪同，黄子佼态度配合，没有太大情绪起伏。检警前往黄子佼住处和工作室查扣电磁纪录，如电脑、手机、平板等。

对于黄子佼接受调查，恩师张小燕回应媒体说：“律师陪同，要好好面对。”

（更新）检察官经1个半小时的复讯后，依妨害性自主罪谕令黄子佼35万台币（约1万5000新元）交保，限制出境、出海，并核发“犯罪被害人保护命令”（禁止骚扰、接触被害人及其家属）。

生活遇到困难，可拨以下热线求助：

■妇女行动及研究协会（AWARE）1800-777-5555（妇女援助专线）

■新加坡援人机构热线（SOS）：1767（24小时）／关怀短信（CareText）：91511767

■关怀辅导中心：1800 3535 800

■心理卫生学院：6389-2222 （24小时）

■新加坡心理卫生协会：1800-283-7019