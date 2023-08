李玟老公撇清：我与她的死百分百无关

(综合讯)李玟老公Bruce(乐裕民)8月1日出席李玟火化仪式离开时,被李玟粉丝怒骂“渣男”“凶手”,他事后接受香港媒体《南华早报》访问,谈到李玟离世,他说:“I have 100 percent nothing to do with her death(我与她的死百分百无关)。”他也说听不懂中文,不知道李玟粉丝在骂他什么。

Bruce和李玟2011年结婚,对于两人的婚姻,Bruce说:“We have a 20-year relationship. No relationship is 100 percent perfect(我们有20年的感情,没有一段感情是百分百完美的)。”

(更新)对于Bruce的一番话,刚办完妹妹李玟后事的二姐李思林对《壹苹新闻网》说:“我的责任是好好照顾我妈妈,没有兴趣管人家说什么。”似乎不想再跟Bruce有任何牵连。

此外,“TVBS新闻网”报道,李思林还没拿到李玟骨灰,主要原因是香港进行火化程序,并不能马上取得骨灰,所以李玟将在何处长眠或进塔等相关日期,都无法确定。

据了解香港丧葬文化的人指出,在香港“火化”指的是一个仪式,并非真正火化的时刻,因此在举行仪式和真正取得骨灰的时间上会有将近一周的落差。