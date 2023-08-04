李玟老公撇清：我与她的死百分百无关

（综合讯）李玟老公Bruce（乐裕民）8月1日出席李玟火化仪式离开时，被李玟粉丝怒骂“渣男”“凶手”，他事后接受香港媒体《南华早报》访问，谈到李玟离世，他说：“I have 100 percent nothing to do with her death（我与她的死百分百无关）。”他也说听不懂中文，不知道李玟粉丝在骂他什么。

Bruce和李玟2011年结婚，对于两人的婚姻，Bruce说：“We have a 20-year relationship. No relationship is 100 percent perfect（我们有20年的感情，没有一段感情是百分百完美的）。”

（更新）对于Bruce的一番话，刚办完妹妹李玟后事的二姐李思林对《壹苹新闻网》说：“我的责任是好好照顾我妈妈，没有兴趣管人家说什么。”似乎不想再跟Bruce有任何牵连。

此外，“TVBS新闻网”报道，李思林还没拿到李玟骨灰，主要原因是香港进行火化程序，并不能马上取得骨灰，所以李玟将在何处长眠或进塔等相关日期，都无法确定。

据了解香港丧葬文化的人指出，在香港“火化”指的是一个仪式，并非真正火化的时刻，因此在举行仪式和真正取得骨灰的时间上会有将近一周的落差。