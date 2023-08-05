提起失婚经历 蔡琴：舞台救了我

叱咤舞台40多年，蔡琴说：“舞台对我来说岂止充满吸引力，舞台救了我。”

蔡琴将于8月20日（星期日）在本地举行“好新琴”演唱会，她接受本地媒体访问，以语音回答记者的提问，爽朗的声音让人感受到她的好心情，她更是大方提起失婚经历。

舞台最大吸引力是歌迷

谈及舞台对她的吸引力，蔡琴说：“我也经历过少女时代，以及很多的人生低潮，尤其女人总是重视爱情，我也不例外，但是我的爱情总是不顺利，而且打击还蛮大。现在回想，那个时候（与杨德昌）离婚，我做了对的选择，就是我没有沉溺在悲伤和挫败感里面，我选择回到台上，回到你们面前，我又活过来了。确定歌迷是冲着你买票入场，知道他们是喜欢你的，你是被爱的，又可以唱好听的歌让歌迷享受，这胜于任何治疗。”所以她说：“舞台救了我。”

因此，蔡琴愿意穿上高跟鞋，拿起麦克风，用歌声给予大家温暖和安慰。她说：“你们知道台上有多少危险吗？我不太会穿高跟鞋，足踝又受过伤，台上的光也很伤眼睛，尤其我是一个人表演，我的脸必须让你们看清楚。我每次唱完一首歌，‘收光’的时候，我是个瞎子，必须有人扶我下台换衣服。”

再多的辛苦，她都愿意克服，因为“站在那个光里面，你这样付出，这样服侍观众，看到他们感动、开心，这是我多大的生活力量。我才不是一个可怜兮兮被抛弃的弃妇、一个失婚的女人，我有这么多人爱我，我要感谢你们，所以舞台最吸引我的就是你们。”

疫情期间变得更丰盛

演唱会取名“好新琴”，是“好心情”的谐音，蔡琴希望透过演出给观众传达正能量。

之前因为冠病疫情无法演出，蔡琴如何保持好心情？她分享说：“长时间不能登台演唱，说实在不容易有好心情，但是相反的，平常日子好的时候，你有好心情吗？就会嫌东嫌西呢！反而是没有（办法唱歌）的时候，就会想起我以前要去唱就去唱，我是不是没有那么自觉地充满感激的心？”

蔡琴在疫情期间发现自己的求知欲和兴趣之广。（Live Nation新加坡提供）

这份自省让她在没有唱歌的日子，反而看到很多好东西。“比如说我的吉他手，我好想他，我平常都没有时间跟他做情感的交流，当然疫情的时候也不能随便交流，然而在心灵上，我是好好地把我的团队欣赏一遍。我还有时间看我最喜欢的纪录片，不管是战争的、伟人的、无名英雄的、知识科学的，我都看，我才发现自己的求知欲和兴趣之广。我变得非常充实，知性上、理性上、感性上，都比不是疫情期间的蔡琴还要丰盛。”

与云门合作 发掘身体动作潜力

疫情后再次投入演出，蔡琴2022年12月应林怀民之邀，在云门剧场开演唱会，这个经验让蔡琴对自己有了新的发现。

她笑说：“林老师找我的时候，我跟观众一样以为，林老师是编舞大师，会不会要蔡琴跳舞？林老师说，‘蔡琴，我不会帮你编舞，那个要弄两年。我要从你的身体里面找你的动作。”林怀民认为每个人的身体都有自己的动作，要蔡琴随着音乐自己动起来，结果林怀民大赞蔡琴：“你如果不唱歌，很可能是舞者，你身体里面的动作有很大的爆发力。”

出道40多年，是否还有什么事想完成？蔡琴说：“我觉得充满未知最好，我也想知道我还能干吗，唱歌方面能否带给你们新的东西，例如同样一首歌，一个比较成熟的老女人唱得让你觉得‘哇！’那就过瘾！”

蔡琴“好新琴”新加坡演唱会

日期／时间：2023年8月20日（星期日） 晚上7时30分

地点：滨海湾金沙会议展览中心5楼，金沙大宴会厅