宣传新书自爆官方年龄是谎报 陈鸿：我60岁了！

（台北讯）曾在新加坡发展，有“师奶杀手”称号的电台主持人陈鸿，4日出席《陈鸿的美食散步》新书发表会，示范美味料理。他受访时分享，新书封面是张小燕亲自选定，但他没特别打听其他的话题，尤其听到媒体提问关于黄子佼的风波，他更低调回应：“我没有话语权。”

陈鸿和黄子佼没有私交，但他们工作场域雷同，也算是演艺圈的同事。面对黄子佼深陷丑闻风波，陈鸿感叹：“人生都有低潮时候，身为朋友要祝福跟关心他的家人，不是去臆测什么，有缘也希望有天能够见面。这个时候不要讲什么话，锦上添花也是一种消费，做人已经很不容易了，更何况是当一个名人。”

他和张小燕也已经快一年没见面，联络全靠信息往来。在陈鸿心中，张小燕就像大地之母，所以获得她的建议后，他果断决定新书封面照片，也感谢网民粉丝们踊跃参与票选。

陈鸿不避讳提到自己已经迈向60岁，坦言维基百科上的年纪是出道时被包装成小鲜肉，不得已谎报。维基百科上，他在8月31日生日前才56岁。但台媒形容他完全看不出实际年龄，全靠每天持之以恒运动两小时和捏脸，保持皮肤紧致和少年体态。

陈鸿将自己保持在最佳状态，就是希望能随时掌握各种机会，现在动念想演戏，希望有好剧本邀约，让他展现演技。