“阿一鲍鱼”创办人90岁逝世 一生传奇曾收锺楚红为徒

香港著名国际大厨杨贯一7月31日因病逝世，享年90岁。杨贯一以招牌菜“阿一鲍鱼”闻名全球，过去多位国家元首与名人高官都曾品尝他的拿手好菜。40多年来他的入室、俗家及客席弟子合共收近300人，开枝散叶，堪称香港鲍鱼最大门派，连锺楚红也是她的徒弟。

港姐拜师自觉荣幸

杨贯一曾透露他的徒弟有很多种，一种是入室弟子，在餐馆边领薪水边学厨艺，这类嫡系徒弟为数不多，能留下来的，可谓尽得他的真传。另一种是所谓的俗家弟子，慕名向他拜师求教，有人认真有人玩票，能否修成正果，就得看造化。

于1989年夺得香港小姐亚军的朱洁仪，于2000年开始淡出娱乐圈，专注经营艺术事业和参与慈善活动，一向喜欢下厨的她，也是杨贯一的客席弟子。杨贯一曾送上价值十来万新元的五头鲍鱼及鱼翅等作礼物，非常豪爽。朱洁仪曾提及，师傅很少收女徒弟所以感到特别荣幸。

战乱年代妹妹饿死

杨贯一当年创办富临饭店。（互联网）

杨贯一创办富临饭店后，因为以研发鲍鱼闻名，名字中又有“一”字，故此被称为“阿一鲍鱼”。杨贯一可谓是一生传奇，他的人生跌宕起伏，从中国大陆到澳门再到香港，闯荡了一番之后，最终才凭借鲍鱼菜式享誉国际。

他的祖籍是广东中山，年幼时就失去了双亲——母亲离家出走，父亲在其9岁时离世。他当时带着两个妹妹投靠祖母，悲惨的是在战乱年代，两个妹妹都饿死了。最终他筹借了50元从大陆前往澳门，又辗转到香港，在一家高级川菜酒楼当童工，开启了对饮食业的漫长之路。

年过五十研发名菜

杨贯一从童工做起，用了27年的时间成为了掌厨，他熟悉餐饮的整个流程、系统，因为做过楼面，也做过部长。在经过了一番打磨之后，他终于在1974年与熟客创办了富临饭店，只是因为当时经营困难，股东最后退股，就剩下他在苦苦支撑。

“阿一鲍鱼”吸引不少食客捧场。（互联网）

所谓有危就有机，在面对各种危机的时候，杨贯一决意将饭店转型走高档路线，以做鲍鱼为主，于是开始研发鲍鱼菜市。令人难以置信的是，杨贯一并非主厨出身，而在开始研发鲍鱼菜式的时候也已经年过50，靠的就是一份决心与坚持。最终他的“阿一鲍鱼”研发成功，继而让富临饭店成为业界的佼佼者，他也成为了传奇人物。

容祖儿同庆父亲节

除了因为收弟子与圈内人士结缘之外，杨贯一要为鲍鱼、饭店宣传，也需要名人、明星做代言，他的徒弟就曾请亚洲小姐黎燕珊担任鲍鱼产品的宣传大使。另外，还有不少名人、艺人，在品尝了他家的鲍鱼之后，对其崇拜不已，甚至当成父亲来尊重，容祖儿及其经理人霍汶希就曾经与杨贯一一同预祝过父亲节。

如今杨贯一离世了，很多圈内人士都纷纷在社交平台上以自己的方式进行悼念，包括他的干女儿陈松伶，就连晒出了三张合照，表达了对干爹离世的不舍。