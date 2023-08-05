具俊晔公开和大S“20年后重逢”画面 自曝：抱她上厕所

（首尔讯）具俊晔（Koo Junyup）首度公开自己和大S时隔20年后第一次重逢的画面，大S站在家门口捧着双脸迎接，他则忍不住笑意，画面充满甜蜜感以及粉红泡泡。

具俊晔在上韩国综艺节目“Radio Star”时，再次看到了这个画面，一度忍不住哽咽，流下了幸福的眼泪。

具俊晔还透露，结婚一年多以来，他一直是通过英文和大S进行交流，大S也在学习说韩语，不时会说点韩文单字，自己有时候也会学习中文，在对话的过程中也会说一些中文单词。

具俊晔隔20年后再见大S一幕曝光。（视频截图）

具俊晔透露，结婚这一年多以来，他和大S一直形影不离，又说“她想去厕所，我就抱着她去，她如果说‘欧巴，我饿了’，我就会煮泡面给她吃。”

由此可见，小俩口的日子过得确实是非常的甜蜜，让人羡慕不已。有网友民说：“看到大S笑得那么开心，再加上之前看到小S一家去韩国玩得也很开心，希望她们可以一直这样开心幸福下去。”

去年初具俊晔孤身一人前往台湾，自己在酒店里隔离了一段时间，然后解除隔离第一时间前往大S家里见到了她，这一切都不容易，但是他坚持住了。台湾对于他是一个陌生的地方，但是他也过来了，这期间也承受了很多议论。当时具俊晔和大S接近20年的时间没有见面，但他勇于追求爱情，也让不少人鼓掌。