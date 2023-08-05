男星控诉前妻霸占2亿豪宅：我无家可归

5月，68岁好莱坞男星凯文科斯纳（Kevin Costner）突然宣布和小19岁的妻子克莉丝汀鲍嘉顿（Christine Baumgartner）离婚，两人就3.3亿新元的财产产生纠纷。

二人在2004年结婚，婚内生育了3个子女，结婚时签了“婚前协议”，确定所有财产都是Costner婚前持有的，离婚后只需支付抚养费，不用分家产。

女方刷前夫卡请律师打前夫

不过，Costner控诉女方霸占了他1.94亿新元的房产，导致自己无家可归，只能通过法律途径起诉妻子。

被霸占的房产是Costner在1998年购入，写入了婚前协议，但似乎没什么作用。女方起诉离婚后一直没有搬走，而且还刷Costner的信用卡聘请律师，共计12.7万新元。

两人离婚的具体原因尚未公布，相信等他们打离婚官司时会陆续曝光。现在Costner无家可归，但其实豪宅旁边还有一座空房子，也是Costner买的，之前是用来做电影工作，但Costner不敢回家，因为女方限制他回去，这让他非常沮丧。Costner律师说，离婚后给了女方160万新元，让她另寻住处，每个月还给了抚养费，女方拿了钱却没有搬走。

“为了勒索分手费霸占房产”

Costner无奈地说：“我以前结过一次婚，从来没想过会发生这种事，离婚后发现自己的家没了，我无法进入我自己的家。”

Costner和妻子的婚前协议规定，离婚之后，女方须在30天内搬走，物业归男方所有。报道称，两人结婚时，小19岁妻子一直遵守婚前协议，从中获得很多福利，如今却不承认这份协议，还申请限制令，不允许Costner出售任何财产，且不准男方带子女离开。

Costner的律师指出，女方霸占房产的行为，实际上是为了“勒索分手费”，现在女方的态度是除非Costner同意她提出的“分家”要求，否则不会搬走。