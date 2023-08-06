体坛秘史：网红拳手杰克保罗 Untold: Jake Paul the Problem Child

Netflix 已上线

职业拳击手杰克保罗是全球最被人讨厌的YouTuber，他曾是园丁，也是海贝收藏家。在这部纪录片中，杰克保罗分享他从网络恶作剧者到强力拳击手的不寻常历程。

保罗巧妙地利用“坏孩子”形象和“大嘴巴”的才能吸引超过2000万粉丝。他承认因为与兄弟的竞争，做出荒谬愚蠢的事，只为了获得点击量。纪录片探讨人们为了成名愿意走多远；观众看到保罗成功地创造角色，并将其发展到极致。

黑亚当 Black Adam

HBO（星和Ch601，新电信Ch420）晚上9.00

在远古的坎达克国度，特斯亚当（Dwayne Johnson饰）被赋予众神的强大力量。他为复仇滥用神力被黑化后，遭到众神封印。5000年流逝后，黑亚当终获释放，具有强大破坏力的他被“正义协会”盯上。

阿妈有咗第二个 Mama’s Affair

卫视电影台（星和Ch866）晚上7.25

曾一手捧红多名巨星的歌手经理人美凤（毛舜筠饰），婚后专心相夫教子。儿子子轩（柳应廷饰）将出国升读大学，美凤决定重出江湖，力捧有潜能的外卖员方晴（姜涛饰）。方晴爆红成为大众偶像，美凤再露职场锋芒，身世孤苦的方晴激发了美凤的母爱，却让子轩感到被冷落，揭开母子长年未解的感情裂痕。