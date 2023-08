星期三(8月9日)是国庆日,为了迎接那一天的到来,新报业媒体旗下的两家华语电台UFM100.3和96.3好FM在国庆日约三周前已开始在空中播放爱国歌曲,除了2023年的国庆主题曲《绽放光辉》(Shine Your Light),还穿插播放历年来的国庆歌曲。

新报业媒体华语电台高级节目经理洪菁云接受《联合早报》访问谈到两家电台的排播安排时说,从7月中旬起,两家电台每天会播放约三首爱国歌,越靠近国庆日播放的频率会高一点,“关键是,那一年的国庆歌曲一定会在一天内出现一两次,我们还会选播其他的国庆歌曲,像是‘Count On Me Singapore’‘Stand Up For Singapore’。虽然是英语歌曲,但它们是大家熟悉的歌曲,有合理存在的原因,不播是很难被接受的事。”

除了大家耳熟能详的英语爱国歌曲,她点名华语的爱国歌有《全心全意》《属于》《勇敢向前飞》《家》等,最少大概有12首。不过,历年的爱国歌曲播放频率稍有不同,洪菁云举例,像《家》能引起大家的共鸣,所以播放频率会稍微高一点。她接着说,《家》应该是大家最喜爱的爱国歌,这首歌也曾在2015年成为UFM100.3招牌节目“U选1000”的榜首歌曲。

2010年新加坡国庆庆典的压轴表演请来陈洁仪重唱爱国歌《家》。(档案照)

至于两家电台的国庆歌曲排播,播放频率最高的是否是那一年的国庆主题曲?洪菁云指出,以约三个星期的播放频率,确实如此。

“国庆日的前三个周末,星期六和星期天这两天最多会播放八九首爱国歌,不会太多,因为我们很早开始播,也会‘照顾’那一年的国庆主题曲,让听众熟悉。这么一来,如果有听众去观看国庆庆典,他也不会说没听过或不会唱!”

观众特地点播《小人物的心声》

至于有哪首歌曲是听众会留言或特地点播的?洪菁云说:“有几首,其中一首是《小人物的心声》,大家听了都会有感觉。《家》当然不在话下,其他的如‘We are Singapore’‘One People, One Nation, One Singapore’等,大家也特别有感觉。”

她直言,虽然自己对好几年的爱国歌曲不太熟悉,但有的像2021年的“The Road Ahead”,越听越有感觉,“我觉得主要可能播放率也低,现在我们也不常看节目。以前常看电视节目,靠近国庆日会在电视上看到那一年主题曲的MV,很容易被牵动,有画面是不一样的。”不过洪菁云也说,这几年电台跟相关单位有合作,除了送国庆庆典门票,还会通过空中节目帮忙炒热气氛。

新传媒发言人:通过不同平台庆祝国庆日

《联合早报》读者(XXX022)透过娱乐版热线栏目《观众大声说》留言:历年来有多首国庆歌曲,为何958城市频道一周播孙燕姿的《全心全意》十多次。另有读者(XXX358)问道,为什么电视台没有播放国庆歌曲,一直在播自家台的歌曲“SGRawr”?

对此,新传媒发言人做出回应时说,新传媒通过多个不同平台和项目庆祝国庆日,包括每一天在电台精选播放今年以及历年来的国庆主题曲、朗朗上口的“SGRawr”,“希望大家享受节日喜庆,也祝大家国庆节快乐。”