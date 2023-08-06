称洋男友“最棒的伙伴” 黄湘怡二婚规划中？

（综合讯）42岁新加坡歌手黄湘怡近日在IG秀出为外籍男友Jon庆祝50岁生日的恩爱照，她亲吻男友，并写下：“Happy birthday to my love. Thank you for loving me the way I am and just being such a wonderful partner! I love living life with you❤️”（生日快乐，亲爱的。谢谢你爱着我原本的样子，也是我最棒的伙伴！喜欢跟你一起生活。）文末还俏皮附上爱心符号。

有着爱情滋润的黄湘怡，状态看起来不错。她2022年9月接受《联合早报》访问，当时亲口证实与台湾“金色三麦”集团小开叶学泽离婚两年，也大方分享新恋情。她当时透露与男友在约会应用认识，对方是英国人。男方有过一段婚姻，并有一对双胞胎女儿，比黄湘怡的10岁儿子叶睿濬（Ashton）大一岁。

有着爱情滋润的黄湘怡，状态看起来不错。（取自黄湘怡IG）

和男友交往三年，黄湘怡甜蜜称对方为“最棒的伙伴”，不知是否好事将近？据“中时新闻网”报道，男方在制药业工作，两人的恋情受到家人祝福，也有计划迈向第二春。

先前Jon贴心安排黄湘怡一家人到英国看足球比赛，黄湘怡开心侧拍记录，并表示自从父亲罹癌后，她从来没见过父亲如此大声应援的样子，男友贴心安排惊喜，又如此细心照顾自已家人，也难怪黄湘怡认定对方。