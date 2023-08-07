照出城市人的向往心境 美丽农村梦终究要醒

向往的生活7

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灵感取自韩国综艺的中国湖南卫视真人秀《向往的生活》，从2017开播到2022年，一路走过六个篇章，开启了中国慢综艺的帘幕，也是慢综艺至今最成功的品牌。今年的第七季延续风格，之所以特别受到瞩目，是因为黄磊与何炅放话说这是最后一季了，我觉得是他们意识到节目不能老是重复下去。

很多人看综艺都偏爱紧张刺激或是节奏快速，慢综艺相对节奏慢些，主打温情。《向》的内容就是让主持人黄磊和何炅带头和每期不同的名人嘉宾，一起到远离尘嚣的野外生活，在大自然的民居设法自给自足。

艺人在镜头前睡到自然醒，下厨做饭，喂鸡玩狗，散步闲聊，围坐高歌。有时也会根据导演的要求下田插秧、入水捕鱼，偶尔开车到市集采购必需品，多数时候在家里做家务话家常。看完七季，综合感受如下：

有厨神也有全能工具人

黄磊简直是厨神，什么都会煮，几乎都好吃，记忆中他的厨艺只失败过一次，而且嘉宾们对他的烹饪几乎没有失望过。他在灶房活动不惜形象，有一次甚至把脚凑到鼻子来闻，30年前长发男神光环到光脚草根大叔的转变，让我目瞪口呆。

陈乔恩（左）和万茜（右）告诉何炅她们都有老花眼。（视频截图）

何炅因为长期主持娱乐节目，识人广泛，每每嘉宾到来，他都能周详安排、热络互动，隐形地牵动着节目节奏。他又勤于家务，总能帮前帮后，是很全能的工具人。

曾是韩团Super Junior-M一份子的刘宪华、新生代演员彭昱畅、张子枫、韩团EXO前成员张艺兴，先后加入主持团。刘宪华卖萌卖傻卖喜欢接近异性的形象，让节目多了一分青春趣味。彭昱畅配合度高，也有自己的可爱气质。张子枫太乖巧，存在感不强。张艺兴在节目里留下舞蹈名场面不奇怪，奇的是他闻家禽而色变，鸡一飞他就像狗跳。

予人最深印象的嘉宾

嘉宾前仆后继，但有趣或有综艺感的不多。印象较深的除了会唱歌的周深、那英和善搞笑的杨迪，还有教大家唱第一首流行曲教成烧脑歌的宋丹丹，洗菜洗得格外干净的李冰冰，特别自我约束饭量的黄晓明，睡衣竟和张艺兴同款的杨紫，自爆已经老花的陈乔恩，遇见王祖蓝就暴露资深港剧迷身份的李荣浩。先后出事的吴亦凡和张继科都上过节目，观众或许可以发现一些颇具讽刺的细节。

嘉宾们最有意义的一次活动，是为农村孩童建图书馆，感动藏在细节里。有趣的是，张艺兴竟然遇见一个撞名“吴亦凡”的村童！

《向往的生活》不仅带动艺人人气，连系列中的两只柴犬小H和小O也虏获不少粉丝。（取自节目微博）

比起络绎不绝的嘉宾，我更喜爱的是房子逐渐添加的动物，两只柴犬和四只后代、一群鸡鸭鹅牛羊，它们不仅有名字，还被赋予各种有趣的个性与内心独白，导演与后制人员的创意功不可没。

收视高口碑不坠

第七季走进大森林里，和前几季以田野为背景差异不大，只有第六季靠海取景比较不同。每一季都尝试加入一些新点，但拍久了，比如场景特色、来访嘉宾、生活日常，甚至有时连嘉宾们玩的游戏，也是再循环。主持人和嘉宾之间的对话偶尔有趣或有意思，或涉及待人处世的哲理，或关于亲友情爱的感言，都有触动人心的瞬间。只是，不耐着性子听完日常的无聊“废话”，又不能淘到这些宝，何奈？

节目播到现在还有高收视，口碑也不坠，只能说，它反映的是城市人的心理——大家暂时逃出无法改变的现实压力和躁动，通过节目幻想有一天，在无忧无虑的美丽乡村，获得了静好与恬淡。哪怕只是做梦，也要相信它是真实的。

只可惜，系列来到尾声，梦，终究得醒了。