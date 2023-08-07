林来疯传奇

38 At The Garden

HBO（星和Ch601、新电信Ch420）晚上9.20 ／HBO Go上线

篮球球星林书豪2012年2月10日在纽约麦迪逊广场花园对垒洛杉矶湖人队时，一人豪取38分，震惊无数球迷和队友，开启了“林来疯”的全球风潮。

此纪录片以精彩一役命名，并以电影规格打造，讲述一个来自哈佛大学且瘦骨如柴的亚洲小孩，如何在篮球最高殿堂的NBA一鸣惊人，以及探究他在全世界所造就的深刻影响力。前队友Tyson Chandler、Iman Shumpert、喜剧及脱口秀演员Hasan Minhaj、Ronny Chieng与Jenny Yang和记者Lisa Ling与Pablo Torre都一一入镜。

小岛国大发现2

8频道 晚上8.00

本地人气食品“咸蛋鱼皮”为什么会爆红？到底有什么秘密武器，让新加坡享有最安全国家的美誉？守护国家海域和边境的天使功不可没，你可知道警察部队中的海岸保卫队的特遣中队，是如何确保新加坡海域安全？我国全岛究竟共有多少个关卡？杨志龙、郭坤耀及郭慧萱三位主持人带你到大士关卡了解关卡的运作，一一解答。

《白色强人II》温情与冲突并存。一众医生拯救生命，也为医改方案针锋相对。（TVB图）

白色强人II（首播）

8频道 晚上9.00

主演：郭晋安、胡定欣、马国明、唐诗咏及陈豪。剧情讲述明成北医院在院长杨逸滔和副院长唐明的带领下，急症室、心胸肺科、神经外科三个核心部门，每天都谱写着拯救生命的医患故事。医院里冲突与温情并存，一众医生也为医改方案针锋相对。当年逸滔提出的方案以失败告终，但他并不气馁，倡议《全面开放药物名册草案》，主张为罕见病患以廉价提供药物，希望不会有人因为买不起昂贵药物而等死，但他的观点却遭到质疑……