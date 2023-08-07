谈《奔跑吧》“原地消失术” 星驰传媒CEO：保留节目完整度最具挑战

浙江卫视制作的中国真人实境节目《奔跑吧》完美收官，节目赴泰国取景的最后两期延播了两周，复播时不见卷入桃色风波的蔡徐坤，画面删得干净，一点马赛克的痕迹也没有，许多网民惊叹后期团队展现的“原地消失术”，纷纷留言“心疼后期的剪辑老师”“后期好惨，估计这两星期天天熬夜”。

负责操刀《奔跑吧》后期制作工作的星驰传媒是中国一家以后期制作起家的传媒公司，2023年成立10周年。朱化凯是星驰传媒的创始人兼CEO（行政总裁），他在接受《联合早报》电访时坦言：“我们压根没有想到这件事会如此受到关注。在这行这么多年，其实这对我们而言是一个常规工作，我们遇过很多这样的情况，所以应急措施已经非常完善。”

朱化凯指出，针对这次事件，最核心的工作不仅仅是将艺人“P掉”（原指用Photoshop软件处理照片，现也用于处理画面上），与此同时还要确保整个节目的结构性、故事性在剪辑之后的完整度，对于团队这也是最具挑战的，“在剪掉主线人物之后还要让故事看上去很完整，这是一件非常难的事情。”