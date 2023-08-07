谈《奔跑吧》“原地消失术” 星驰传媒CEO：保留节目完整度最具挑战 订户 赠阅文章 订户专享 赠阅文章早报新添“赠阅文章”功能！凡早报VIP会员，每月可赠阅 5 篇订户专享文章。 了解更多 王英敏发布 / 发布 / 2023年8月7日 5:00 AM 朱化凯是星驰传媒的创始人兼行政总裁。（受访者提供） 星驰传媒做过的项目大大小小超过200个，包括芒果TV推出的亲子互动真人秀《爸爸去哪儿5》。（取自微博） 央视台综艺频道播出的文博探索类节目《国家宝藏》。（取自微博）字体大小:小中大浙江卫视制作的中国真人实境节目《奔跑吧》完美收官，节目赴泰国取景的最后两期延播了两周，复播时不见卷入桃色风波的蔡徐坤，画面删得干净，一点马赛克的痕迹也没有，许多网民惊叹后期团队展现的“原地消失术”，纷纷留言“心疼后期的剪辑老师”“后期好惨，估计这两星期天天熬夜”。负责操刀《奔跑吧》后期制作工作的星驰传媒是中国一家以后期制作起家的传媒公司，2023年成立10周年。朱化凯是星驰传媒的创始人兼CEO（行政总裁），他在接受《联合早报》电访时坦言：“我们压根没有想到这件事会如此受到关注。在这行这么多年，其实这对我们而言是一个常规工作，我们遇过很多这样的情况，所以应急措施已经非常完善。”朱化凯指出，针对这次事件，最核心的工作不仅仅是将艺人“P掉”（原指用Photoshop软件处理照片，现也用于处理画面上），与此同时还要确保整个节目的结构性、故事性在剪辑之后的完整度，对于团队这也是最具挑战的，“在剪掉主线人物之后还要让故事看上去很完整，这是一件非常难的事情。”请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 影视 中国综艺节目 少女时代庆出道16周年 手写信一线索曝Sunny或不续约 传杨幂拿回抚养权 小糯米或9月回北京念书