林忆莲《至少还有你》作曲者陈匡荣离世 得年52岁

（综合讯）香港知名乐团LMF成员陈匡荣（大飞/Davy）惊传在香港因肺部疾病逝世，享年52岁，同团队友Jimmy在8月6日发黑图哀悼，估计他应该是在当天离逝。陈匡荣是林忆莲《至少还有你》作曲人，生前创作无数金曲，2020年与小19岁女友Lara结婚，不料突然离世，震惊娱乐圈。

陈匡荣（右）和日本女友Lara定居日本，最近为治病返港。（互联网）

LMF成员陈匡荣（右）圈内人员佳。传出死讯后，郑中基（中）在IG发文悼念。（互联网）

陈匡荣是香港传奇乐团Anodize、LMF成员，同时是吉他手、鼓手，音乐才华出众，曾创作张国荣的《午后红茶》、林忆莲的《至少还有你》、陈奕迅《心深伤透》、郑秀文《爱是...》和郑中基《东京出没》等歌曲。LMF成员Jimmy发文“别了…挚友…少了…一路好走…R.I.P…”，郑中基引用《东》的歌词留言“游过我的脑海，焦点中你尚在”，卢巧音写下“痛，希望你再无痛楚，就是不愿意失去你的消息”，无数香港音乐人皆发文悼念。

陈匡荣为林忆莲《至少还有你》作曲。（互联网）

陈匡荣近年和小19岁妻子移居日本，有媒体报导，指他生前疑似病痛缠身，曾透过社群网站吐露心情。提及症状，黄匡荣最初只说咳嗽的时候右胸有刺痛感觉，4月回东京后看医生，最初诊断为肋骨神经发炎，但吃消炎药两周后无效，痛楚还扩散到背部，转诊后仍被诊断是发炎，吃了四周消炎止痛药依旧没好转，甚至发现痰中有血丝。

乐团队友Jimmy发黑图哀悼。（互联网）

经过一连串检查后发现，陈匡荣右胸上方疑似有异状，诊断推测是感染，再吃了两星期的药。陈匡荣曾感叹两个月来时常痛醒，睡眠极度不佳，心情非常暴躁。陈匡荣最后决定回港看中医，没想到返港医治仅两个月，最终还是不敌病魔传出离世噩耗，死因尚不清楚。