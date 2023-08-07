格斗选手户口只剩10元睡健身房 巨石强森送他一间房！

（好莱坞讯）格斗选手腾巴戈林博（Themba Gorimbo）为了参加UFC比赛，从津巴布韦独自到美国发展，却因为没有钱而不得不住在健身房。曾是职业摔角选手的艺人巨石强森（Dwayne Johnson）得知此事，深深被戈林博的精神感动，直接出手送对方一栋房！（文末有视频）

戈林博因为在非洲输了比赛，没办法在当地继续接受训练，只好只身到美国发展，虽然户头里一度只剩美金7.49元（约10新元），却始终心系着家乡和家人。他先前还卖掉了自己的装备，加上参加UFC得到的微薄收入，寄回津巴布韦帮村子盖了一座水井。他自己则继续在美国努力，目标是存到钱买下属于自己的房子，以便把家人接过来一起生活。

戈林博因为没钱没房，只能睡在健身房椅子上。（互联网）

巨石强森透过媒体得知戈林博的故事，感动发文：“”唤起我很多情感和回忆，这位选手的银行帐户只有10新元，我也曾经一度只有7美元（约9新元）、我也曾经处在这样的挣扎中。兄弟，我支持你，我会帮助你。”戈林博看到这篇发文相当激动，并接受采访时表达了对巨石强森的感谢，他万万没想到就在这时，巨石强森悄悄出现在他背后，给了一个更大的惊喜。

巨石强森（左）的激励话语，深深感动戈林博。（互联网）

巨石强森跟着戈林博去看了看他用来睡觉的椅子，给了一些鼓励之后，又告知对方“我想带你去认识一个朋友”，声称这个人可以给他一些帮助。戈林博欣然同意，上了巨石强森的车，跟着对方来到一栋房子，进了门却没看到任何人，反而发现屋子里放着他和家人的照片，巨石强森这才拿出钥匙告诉他：“欢迎回家。”让戈林博激动地抱着巨石强森不放，当场飙泪！

巨石强森惊喜将房子锁匙交给戈林博，让对方错愕。（互联网）

对于自己日后无需再居无定所，戈林博感触掩面痛哭。（互联网）

巨石强森表示：“当我发现你睡在健身房的椅子上时，我就被你的故事感动了。现在再也没有什么椅子了，这就是你家，欢迎回家！现在你可以把你的孩子们带来这里了。”他希望戈林博不用再为钱烦恼，把家人接来后，专心努力训练获得格斗赛冠军。戈林博感动不已，激动向巨石强森承诺：“我会成为冠军的，相信我！”

戈林博原本正为了买房努力存钱，现在有了巨石强森的大礼，于是当场承诺要把之前存的钱拿去做更多好事，“当我一回到非洲，就要立刻在我的村子里建另一个水井。”而巨石强森也盛赞“这是件美事！”

这段Youtube影片上传短短三天，就累积140万人观看，留言近5000则，大都为戈林博加油也称赞巨石强森的善举，激励人心。