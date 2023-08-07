张善为消失10年迎48岁生日 助理曾曝：他很煎熬

（综合讯）台湾艺人张善为2013年突发怪病，由于血块压迫到脊椎神经，神隐至今已10年，8月7日是他的48岁生日，一早脸书涌入众多留言祝福。曾同为YOYO台哥哥姐姐的“香蕉哥哥”7日凌晨发文，短短一句话流露出对昔日好友的满满想念。

香蕉哥哥在张善为48岁生日这天凌晨0时，第一时间在脸书发文献上祝福，写道：“想念一位朋友，Happybirthday！”并PO出张善为最喜欢的小叮当，底下引来许多网友留言，表示想念他。

目前，只有助理阿耀是除家人以外唯一能见到张善为的人，2017年阿耀曾对外透露张善为需要坐轮椅，但脚踝和脚掌已经可以弯曲，尽管复原速度缓慢，有时仍需要家人协助才能上厕所，但张善为努力凭着意志力撑下。不过，阿耀2021年坦承，已经两年没见到张善为，平时都是和张的家人取得联络。

香蕉哥哥祝张善为生日。（互联网）

张善为2013年突然罹患怪病，先是莫名发烧、头晕想吐，后来严重到走路吃力，之后检查出“血块压迫脊椎神经”，开刀后下半身呈现瘫痪状态，几乎从演艺圈销声匿迹。张善为公开留下的最后一句话是在2013年，在个人面簿写道：“从来不知道动一根指头有那么的难？只能躺着确（却）无力做任何平常轻而易举的事！很惊又无助！就算一根一根指头动起来我也会用尽全力，不让你们担心，对不起我真的太不孝！”之后便完全从社媒和公众视线中消失。