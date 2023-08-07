孙政何盈莹 飞清迈守护大象

应泰国旅游局邀请，何盈莹和孙政近日到泰国清迈和苏梅岛当了半天大象守护者和农夫。

何盈莹和孙政近日在IG分享多张到泰国清迈和大象互动的照片，何盈莹表示第一次触摸到大象时感到特别激动，“大象们很温柔，从它们的身上，我看到自己的渺小。这趟旅游也让我深深领悟到环保和爱护地球的重要性，希望我们人类的下一代也能体验这个奇妙的感觉。”

何盈莹分享如何判断大象是否身心健康，“我们有四个主要注意的地方。第一，它耳朵如果时不时会煽动、尾巴摇摆，那就代表那只大象正处在一个放松，悠闲的状态。第二，如果大象有食欲，喂的食物它都会吃。第三，身心健康的大象在晚上睡觉时，应该是侧躺的，所以当你观察大象的时候，它身体侧边应该有泥土。第四，大象也会排汗，不过只会在指甲板排汗，所以健康、有血液循环的大象们，指甲板应该有排汗的痕迹。”

何盈莹帮大象洗澡 忘了“照顾人类”

何盈莹和孙政一起帮大象洗澡、喂食，她笑说：“一遇到大象，我反而忘了‘照顾人类’，帮大象洗澡时有好几次不小心把水泼到孙政身上。”

何盈莹本身有一只狗狗和三只猫咪，这次的泰国之旅她和孙政都各自买了几件衣服给自己的宠物。

演艺事业方面，何盈莹表示就要进组开拍新的戏剧。另外，她和孙政都有参演的《金色大道》也即将在9月和观众见面。孙政则表示这次的泰国之旅给了他们很多新的体验，让他们做了半天大象守护者和农夫、学习怎么做料理以及了解当地的文化，“这属于永续发展之旅。在清迈的大象农场创办了20年，至今已经救了40只大象，培育出了45只大象。我们也去了生姜农场稻田，在那里我和盈莹尝试了如何种植稻米。”

除了清迈，他们也去了苏梅岛，学做泰式甜点和泰式按摩需要用到的养生草药球。