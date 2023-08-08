高层漠视士兵遭霸凌 军中悲剧重演

D.P：逃兵追缉令2

D.P. Season 2

可在Netflix观看

这是我目前2023年最喜欢的韩剧。2021年8月播出的第一季，我已经很喜欢，第二季故事更精彩，也更完整，除了延续军中霸凌事件的主轴，还多了高层派系之间的斗争、军方掩盖真相的黑幕等。虽然第二季看了心情更沉重、更气愤，但受到的震撼也更深刻。

第一季剧末，士兵曹石峰逃出军营找霸凌者报仇，但遭军队围捕，他最后举枪自尽。曹石峰的军中好友金娄利看到新闻后，压抑许久的情绪瞬间爆发，他开枪扫射那些霸凌他的同僚。

金娄利（左图，文尚勋饰）和张诚旻（右图，裴奈拏饰）都是让人心疼的逃兵。（Netflix提供）

令人心疼的两逃兵

第二季从军方追捕逃营的金娄利开始，过程中军方操控舆论和利用无辜者的手法，让人看了非常生气。媒体和公众只得到军方发出的信息，因此认为金娄利就如军方所形容，是一个极度危险的“犯人”，大众对于他遭霸凌一事全然不知。许多人跑到金娄利妈妈的小吃店攻击她，军方竟然利用这个机会，安排金妈妈被攻击的画面在新闻中播出，以此逼金娄利现身回家找妈妈。

金娄利看到新闻后开直播自白，同时揭露上层无视他遭霸凌一事，只拿他开枪的事借题发挥。之后金娄利回到家，面对军方围捕，他拿起手榴弹准备跟大家同归于尽。还好逃兵追缉组的安俊浩（丁海寅饰）和韩浩烈（具教焕饰）说服金娄利先投降，待上法庭受审再说出一切，最终结束这惊心动魄的一幕。

除了金娄利，另一个令人心疼的逃兵是张诚旻。他因为属于LGBT群体（双性恋或跨性别），在军中被霸凌，逃出军队地狱后，在酒吧做变装皇后表演，并希望完成音乐剧梦想，但最终悲剧收场。

揭开黑幕，改变现实

中校徐恩（金芝贤饰）因为“金娄利事件”处理不当被迫辞职，改当律师的她决定帮金娄利打诉讼案，就他遭霸凌一事向国家索取赔偿。审判过程中揭发了军队掩盖的真相，包括在金娄利扫射事件中死亡的士兵并不是军方所说的当场死亡，而是军方延误派遣直升机长达一个半小时，才导致士兵失血过多身亡，军方却把责任都推到金娄利身上。

如果什么都不做，现实就永远不会改变；这个信息贯彻了这部剧，而剧中人物各自选了不同的方式做出改变，有极端的，像曹石峰和金娄利，也有自我牺牲的，像安俊浩和韩浩烈的上司朴范求（金成均饰），他不畏惧犯下“泄漏机密及违反国安法”之罪，带着存有大量军方掩盖真相资料的USB到金娄利受审的军事法庭，揭发所有黑幕。

和朴范求一样要帮助金娄利的军官林智燮（孙锡久饰），法庭上的一番话像当头棒喝，发人深省。

孙锡久（左）和金成均饰演的军中高层，要为遭霸凌的士兵讨公道。（Netflix提供）

辩护字句如针，戳出血泪

在揭发军方因为等待高层指示而延误派遣直升机一事时，林智燮说：“因为受到了虐待就可以杀人吗？我不这么认为。因为虐待了他人就应该死吗？我当然也不这么认为。但至少不能因为有像我这样的军人，只为了等待命令，眼睁睁看着有人死去。”

陆军法务室长具子云准将（池珍熙饰）坚称所发生的一切都是个别士兵个人的过错，林智燮反驳说：“这些‘个人’（军人）是因为什么理由聚在一起？他们是为了什么来到军队？是为了保卫国家。他们一起生活的过程中发生了杀人事件，国家却说‘国家没有任何责任，你们没有证据，构不成直接（造成事件）的原因”。那为了这样的国家，他们成为军人，究竟是为了保护什么？”

这是我看第二季时印象最深刻的一场戏，孙锡久的一字一句像是一根针狠狠地往大家内心戳去，戳出了血和泪。

结局画面充满讽刺感，安俊浩在巴士上往外看时，看到第一季霸凌曹石峰的黄章秀（申承浩饰），他退伍后回到大学，过着快乐的学生生活，完全看不出在军中的可恶模样。施暴者如常生活，受虐者却不在了。

看到这里，心情沉重到快喘不过气，没想到后头有彩蛋。曹石峰没死，他到军营找安俊浩，一句“你好，俊浩”，相信观众也跟安俊浩一样，湿了眼眶。