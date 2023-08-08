赴韩念表演系硕士班 陈宛诗“悄悄”演韩剧

每当有新加坡演员拍海外剧，媒体都会大事报道，然而，有一个本地演员悄悄地在韩国拍了《地下菁英》（Big Bet）、《驱魔面馆》（The Uncanny Counter）等作品，我们却不知情。

这位演员是陈宛诗。她是本地舞台剧演员，2018年赴韩国深造，在当地著名学府韩国艺术综合学校（简称韩艺综）念表演系硕士班。韩艺综的校友包括演员张东健、李善均、李帝勋、金高银等。陈宛诗的同届表演班有10人，包括她在内有三个外国人，其中一人是演了《鱿鱼游戏》外籍劳工“阿里”一角爆红的Anupam Tripathi（阿努帕姆·特里帕蒂）。本地电影《花路阿朱妈》在韩国拍摄时，陈宛诗担任翻译员，从旁协助导演何书铭。

《花路阿朱妈》在韩国拍摄时，陈宛诗（左）任翻译员，从旁协助导演何书铭（右）。（受访者提供）

从300人中脱颖而出

陈宛诗在电话访问中告诉《联合早报》，她当年为了吸收新养分而决定深造，考虑过英国和澳大利亚的学校，但找不到合意的，“很多学校的硕士班是一年的课程，但我想读长一点点，毕竟我不是科班出身的，我想把一些表演的‘坏习惯’改掉，想改掉一个坏习惯，我觉得至少要三年。”

韩国影视摄影师友人带她去韩艺综参观后，她终有“对味”的感觉，决定报考该校。学额竞争激烈，她尝试三次后，才从300人中脱颖而出入学。这个硕士班最快可在三年完成，但因课程很多，在三年内完成学业的人是极少数。陈宛诗笑说：“我到现在还无法毕业，因为论文还没写完。”

在韩国深造的五年，陈宛诗有机会参与当地的舞台剧、电视剧和电影演出。她在当地的第一个作品是剧场名导朴海盛所导的2021年舞台剧《千万座城市》，她在剧中诠释多个角色，其中一个角色是新加坡人，“我非常非常幸运，那是一个好多人梦寐以求的舞台。”

陈宛诗在首尔演出的第一个作品是舞台剧《千万座城市》。（受访者提供）

在《地下菁英2》露脸

之所以接触电视剧和电影，不得不提同学特里帕蒂。陈宛诗说：“同届同学只有10个人，我们很要好。特里帕蒂就把我介绍给他的经纪人，有适合的机会，经纪人会推荐我。”

她参与的第一部韩剧是羽毛球题材的“Racket Boys”，角色是裁判员，“我不说也没人知道，我是跑龙套，看不到我的脸的。当时的心态纯粹就是去赚生活费，拍不到脸不要紧！”

后来她到《地下菁英》第二季剧组跑龙套，演了赌场发牌员后，再演调酒师，“导演忽然间走过来，让我讲一句台词。我就讲了一句台词，脸被拍到了。这部戏在韩国很火，播出后收到很多朋友的短信。”

陈宛诗在《地下菁英》片场与前辈演员李星远（左）相见欢。（受访者提供）

参与《地下菁英》的一大收获是看到偶像崔岷植。陈宛诗碰到认识的前辈李星远，李星远把她介绍给崔岷植，“我当下蒙了，就是迷妹遇到偶像的那种感觉，之后碰到崔岷植，他还记得我，会嘘寒问暖一下，感觉真好！”

“Blind”不再跑龙套

陈宛诗在韩剧“Blind”不再跑龙套，有角色，扮演菲律宾人。刚在7月底首播的《驱魔面馆》第二季中，她饰演在中国抓鬼的猎人，第一场戏就跟《黑暗荣耀》演员廉惠兰对戏。两人是久别重逢，之前在电影“Citizen Deok Hee”邂逅，“她的人真的很好，像一个大姐姐，很照顾人。这部戏的主角都很友善，拍摄气氛很好。”

陈宛诗在韩剧“Blind”不再跑龙套，她扮演菲律宾人。（取自受访者社媒）

她在《驱魔面馆》的杀青宴上，见到了另一位心水演员陈善圭，对方就坐在她身边。她笑说机会难逢，因陈善圭是表演系的学长，她就以“我是韩艺综的学生”打开话匣子，“他回说‘原来是学妹’，他还说我们都姓陈。”

完成学业后，陈宛诗打算留在韩国发展吗？她说：“如果你在2018年问我这个问题，我肯定说毕业了就回来。现在的我觉得，最好的情况是把时间掐好，可以两边跑。新加坡市场小，一年的戏不多，可是在韩国，每天都有很多戏在拍，再加上串流平台都把亚洲中心点设在韩国，整个市场确实蓬勃。”

陈宛诗告诉记者，自己原本想快点完成论文毕业，但指导教授曾告诉她，她的本职是一名演员，何必急着完成论文，有机会演戏更重要。