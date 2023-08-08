赞老婆汪明荃会挣钱 罗家英：全世界都讲我吃软饭

（香港讯）香港阿姐汪明荃和老公罗家英8月5日晚上录制无线节目《思家大战》。夫妻档一起玩游戏，阿姐自言“蒙查查”，不知怎样玩，事前没有做功课。罗家英说：“不用做功课，不用想得太复杂。我有信心胜出，赢5万元（港元，约8600新元）奖金及奖品。我以前上游戏节目得过很多奖。”阿姐甚少上游戏节目，但在台庆曾抽中汽车，给了罗家英驾驶。

罗家英稍后要随香港明星足球队往贵州踢足球，是疫情后第一次出外踢球。阿姐不会同行，因为要拍床褥广告。罗家英闻阿姐拍广告开心说：“我要食（鱼）翅。” 阿姐称现在呼吁大家不要吃鱼翅，罗家英改口说吃类似鱼翅的食物，笑言：“老婆那么会挣钱，我可以食软饭，食得好开心，我牙（齿）不好，饭软软的不错。”

夫妻考默契玩出火

75岁汪明荃与76岁罗家英结婚14年，是圈中公认的模范夫妻。两人8月3日接受电台访问时，为9月的10场演出宣传，大谈福升粤剧团的由来，对粤剧传承的看法，不时唇枪舌剑。

他们在节目中又玩游戏考默契，汪明荃爆老公起床第一件事是去洗手间一段时间，并指对方钟意去日本旅行，想去马来西亚定居。当汪明荃被问喜欢哪种颜色的衣服时，她秒答：“红色！”罗家英则说：“粉红色。”汪明荃澄清：“我觉得粉红色普通。”罗家英却加码踢爆：“你的底裤多是粉红色的。”瞬间激怒汪明荃大骂：“你有没有搞错呀！”主持人随即播歌化解尴尬。

罗家英5日受访继续爆料，“不是全部粉红色，总之无红色，我就有红色底裤，不只新年穿，平时都会穿。（会否送一套红色内衣裤给阿姐？）没有送内衣，常送手提袋。”

罗家英自嘲食软饭，记者追问那些手提袋是否阿姐送给自己？他郑重否认，透露跟太太财政独立，“用我的钱买，没动过她的钱。”在旁的汪明荃笑着问他：“讲完了吗？”罗家英没理会继续说：“钱好重要，全世界都讲我食软饭。”