温拿乐队出道50年正式解散 告别演唱会画面惹泪

（综合讯）香港知名长寿乐团“温拿乐队”由谭咏麟、锺镇涛、彭健新、陈友及叶智强组成，出道至今已有半个世纪的时光，是华人乐坛极具代表性的乐团。不过，温拿乐队近日举办出道50周年演唱会，正式宣布解散，未来不再举行合体演唱会，让许多歌迷都相当不舍。

温拿五虎演唱《千载不变》时的白马王子装扮。（互联网）

温拿乐队6日第九度站上红馆舞台，举行50周年告别演唱会，最后五人以《千载不变》一曲，为漫长的乐队历史划下句点，在舞台上搭着肩膀的画面，也展现了他们多年来的真挚友谊。据悉，在完成香港演唱会后，温拿乐队还将进行巡回演出，一一和不同地方的歌迷道别。

温拿乐队举办告别演唱会，一一和不同地方的歌迷道别。（互联网）

告别巡演出动家人团，锺镇涛女儿献唱

锺镇涛女儿锺懿（Blythe）在演唱会中现身表演，身穿黑色连身短裙的锺懿唱出“Bohemian Rhapsody”及《剪爱》大展歌喉，让身为父亲的锺镇涛大赞，满意女儿的演出，更直呼女大十八变。锺镇涛更是透露谭咏麟在唱歌方面也有给女儿一些指导。锺镇涛也对女儿说：“如果你想做专业歌手，我会全力支持你。”

据悉，锺懿当年获得英国伦敦国王学院（King’s College London）、伦敦大学（University of London）、曼彻斯特大学（University of Manchester）及伦敦电影学院（London Film Academy）等四所名校的录取资格，计划研读电影相关科系。

钟镇涛女儿锺懿除了拥有好歌喉，还是学霸一名。（互联网）

另外，陈友也邀请了儿子及一对孙子女出场唱出“Sha La La La”，十分可爱。陈友感激大家成就这个50年演唱会：“大家识于微时，我们当时还是小鲜肉，现在我已经是乐悠卡（乐龄优惠卡）卡主，人生最开心快乐是现在，几兄弟几十年遇到高高低低都是积极面对，日日是好日，虽然天不应许日日蓝天白云，但喜乐的心就是良药。”

陈友（左）拉儿子（右一）和一对孙子女同台演唱，非常逗趣。（互联网）

问谭咏麟为何不安排儿子出场？谭咏麟笑说儿子人不在香港，忙着自己事业，但仍会在国外收看。

温拿乐队于1973年出道，后来成员虽各自发展，但约好每隔五年就要合体举行演唱会，他们也是第一组在香港红馆举办演唱会的乐团。如今平均年龄已有72岁的他们，怕未来很难有机会再一起开演唱会，于是决定好好向歌迷正式告别，引网友纷纷感叹“都50年了也要解散吗？”、“退休也可以一起唱下去啊”。