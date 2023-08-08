李小龙82岁旧爱逝世 曾心跳骤停4分钟致严重脑损

（洛杉矶讯）今年是华人武打巨星李小龙逝世的50周年，却传出他过去的旧爱、女星莎朗法雷尔（Sharon Farrell）今年5月在医院辞世，享寿82岁，两人过去的恋情不免再度被翻出。

Farrell从小学习芭蕾舞，18岁开始拍电影，演过的电影多达24部，有《流氓好汉》《特技杀人狂》《丑闻喋血》《突变怪婴》《浓情威尼斯》等。她也在不少电视剧中客串，2014年后就再也没现身萤光幕前。

Farrell的感情经历丰富，与第一任丈夫演员安德鲁普莱尼（Andrew Prine）结婚一个多月就离婚了，后来她嫁给演员约翰博耶（John F. Boyer），并生下一个儿子。只是在生产过程中她产生血栓，导致心跳骤停四分钟，也因此产生严重脑损伤。巨星好友史提夫麦昆（Steve McQueen）建议她瞒住病情，她照做后持续稳定工作。

Sharon Farrell曾公开她非常爱李小龙。（取自instagram）

根据美媒报道，Farrell曾说她非常爱李小龙，李小龙则曾是McQueen的武术教练。她解读与李小龙和McQueen的三角关系时分析说：“Steve非常成功，他是我的保护者，我对Steve只有慾望，但李小龙是我一生挚爱。”

据报道，当时李小龙得知Farrell和McQueen在美国密西西比州拍电影，于是偷偷抵达片场，从身后摀住Farrell的嘴巴问：“为什么不回我电话？你以为我没办法找到你吗？”接着两人进入她的拖车内亲热。之后Farrell告诉他，她已经和McQueen交往：“我只是利用他来忘掉你，我们不能再这样了，我很抱歉。”

但后来Farrell没有继续和两人纠缠，转嫁Boyer。

李小龙年少拜叶问为师，后主演《精武门》《猛龙过江》《龙争虎斗》等等电影，在好莱坞打响名号，成为武术的经典代表人物。