大S正式提告张兰、汪小菲“侮辱诽谤”

（台北讯）大S（徐熙媛）工作室星期二（8月8日）转发律师邓高静声明，宣告已正式向汪小菲及张兰母子提告，大S针对前夫汪小菲和张兰自去年起在抖音及直播中多次对她进行侮辱毁谤，正式提出告诉。

【大S委任律师邓高静律师声明全文】

受徐熙媛女士之委托，上海德禾翰通律师事务所指派邓高静律师，广东卓建（龙岗）律师事务所指派邓晴子律师，就部分网络用户侵犯徐熙媛女士之合法权益事宜发布本律师声明。

一、张兰女士自2022年11月21日起，在抖音直播间持续性地对徐熙媛女士实施侮辱、诽谤等行为，徐熙媛女士已于 2023年2月16日对张兰和北京微播视界科技有限公司（抖音平台）提起诉讼，北京市第一中级人民法院于2023年3月20日立案后，经报请北京市高级人民法院批准将案件移送北京互联网法院审理，北京互联网法院于2023年4月20日立案。

二、汪小菲先生自2022年11月21日起，在微博、抖音等网络平台持续性地对徐熙媛女士实施侮辱，诽谤等行为，徐熙媛女士已于2023年2月16日对汪小菲提起诉讼，北京互联网法院于2023年3月21日立案。

三、徐熙媛女士相信北京互联网法院会依法及时审理两案件并作出公平公正的判决。

四、针对其他部分网络用户对徐熙媛女士实施的侮辱、诽谤行为，徐熙媛女士已委托本律师完成取证工作，将根据实际情况采取进一步的法律措施。

徐熙媛女士作为网暴受害者，切身感受到了网络暴力的危害，将坚决通过法律手段维护其合法权益，同时也呼吁网络用户理性发言，网络平台应当严格履行平台监管责任，共同营造良好的网络环境。