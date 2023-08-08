新剧搭档小七岁女演员 宗子杰：像“老牛吃嫩草”

本地27岁男星宗子杰近日开拍新剧《嫁给不同世界的你》，与20岁泰籍女演员Panitsara Yang合作，首次扮演人夫，自嘲有种老牛吃嫩草的感觉。

剧中宗子杰饰演一名印尼华侨，与泰籍妻子Fon闪婚。接受《新明日报》访问时，子杰透露，由于角色设定是自小生活在新加坡的印尼华侨，所以角色在口音上没有太多的设计，“不过戏里我还是要说一两句印尼语，然后因为‘老婆’是泰国人，台词还会掺一些泰语”。

早前宗子杰在《你的世界我们懂》就因为口音引起部分观众讨论。大家认为他的“中国腔”太浓，口音与“郑家人”格格不入，令人出戏。

对此宗子杰表示自己从小在新加坡生活，其实私下也会说非常本土式的华语。他说：“有导演跟我提过我的口音有点重，但其实我的不是中国口音，中国口音也不是这样的。”

宗子杰说，自己只是希望把每一个字的发音念好，努力把标准的发音通过戏剧呈现给大家，“我觉得能说标准的华语，就应该尽量去说”。

曾梦想结婚当爸 今想立业再成家

宗子杰在戏里与妻子闪婚，戏外目前还没结婚打算，记者问他未来有没有可能突然抛出“红色炸弹”？

宗子杰直言自己在现实生活中不可能闪婚。他解释，因为小时候父母离异，自己在单亲家庭长大，所以从小妈妈就教育他要重视婚姻。

“结婚的事真的要好好考虑，我觉得至少要相处两三年才能真的了解对方然后结婚。”

谈话间，子杰透露自己小时候的梦想是结婚当爸爸，目标是25岁实现。不过现在的子杰却发现，现在社会必须要先“立业”再“成家”。

“近几年房价、车价和日常开销都很贵啊……因为我小时候家境不是特别好，我很理解家境不好的辛苦，所以我想还是有能力了再去成家，这样家人就不用辛苦了。”