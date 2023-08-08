暂不再接长寿剧 陈秀环想挑战富内涵角色

英语长寿剧今年底杀青，陈秀环暂不想再接长寿剧，星期三（8月9日）是国庆日，她将使用椰浆饭做出有国旗设计的新加坡美食，祝贺国家58岁生日快乐！

陈秀环目前还在拍摄英语长寿剧《阳光总在风雨后》（Sunny Side Up），这部剧将在今年底杀青。陈秀环接受《新明日报》访问时说，拍完这部剧后希望能回去8频道拍戏。“我想挑战拍一些比较具内涵的戏剧和角色。我之前饰演的角色都是比较表面的富家太太，所以也想演一些比较不同类型的角色，比如一个卖鱼小贩，在鱼摊杀鱼的都行。”

陈秀环说：“我看到杨雁雁在《猫山王中王》里的角色和慧芳姐（洪慧芳）在《花路阿朱妈》里的角色都很有故事、内涵，不只是表面的戏，而且她们都没怎么化妆上镜，所以看起来很真、很生活化。我也希望有机会饰演类似的角色，稍微补一点点妆就好了。”

至于想要挑战的剧种，陈秀环说：“其实我看了几部以妈妈为主的韩国片，我发现本地很少有相关的题材，所以希望能有机会参演类似的戏剧，让观众明白妈妈对孩子的一些行为背后的原因以及意义是什么，比如紧张孩子、对他们唠叨、为孩子安排相亲或找男朋友等。”

陈秀环透露，暂时不会再接长寿剧，“我想要重新整理一下自己的生活作息，包括筹备推出烹饪书、出国散心、再回去健身等。不过如果是短剧那就没问题，因为只需要三四个月的拍摄时间”。

设计椰浆饭美食 贺国家生日快乐

星期三就是国庆日，陈秀环说：“以前孩子还小的时候我们会到很靠近国庆庆典的地方看烟花、吃饭。孩子长大后就在家里设定一个主题，准备新加坡美食，再叫上亲戚一起边吃边观看国庆庆典直播。”

陈秀环今年将以椰浆饭为主题，至于具体的摆盘设计，她说还在思考当中。“通常都会做一个有新加坡国旗设计的摆盘，之前做过新加坡国旗的菜燕。去年做的就像一幅画，用鸡肉摆成的新加坡地图、鸡饭国旗，以及蔬菜烟花。”

孩子方面，陈秀环育有三名漂亮的宝贝女儿，其中两位是美女医生，长女蔡詠晴在2021年4月医科毕业，已是一名合格医生。有一名医生在家中，陈秀环说，确实会比较“方便”，“她会根据我们的身体状况，介绍医生给我们或建议我们去做哪些健康检查”。

陈秀环说，长女有意要攻读专科，不过看到女儿整天为工作忙碌，身为妈妈的她很心疼。

至于次女蔡绮耘，因为早前受到冠病疫情的影响，所以目前还在攻读牙科，还有三年才毕业。