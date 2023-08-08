张惠妹大陆“解禁”开唱 但有首禁歌害“观众穿戴衣物被管”

（北京讯）张惠妹前年因为经理人陈镇川的“双面人”言论，有传因此触及中国“红线”，令她被封杀。消息指连王心凌、郑秀妍与谭维维在综艺节目《乘风破浪》演绎她的歌曲《三天三夜》，最终也受连累被剪掉。

目前，张惠妹正在世界各地展开巡回演唱会，吸引各方粉丝前往欣赏，演唱会因反应热烈场场爆满。时隔两年，中国大陆终开“绿灯”，让她可以重踏大陆舞台表演。在5日的北京首站之后，将会有上海、重庆、西安等各站。

有台媒报道，张惠妹5、6日在北京凯迪拉克中心开唱，怎料经典曲《彩虹》不只从表演歌单中被删除，连歌迷身上有穿戴任何彩虹元素的物品都被禁止入场，引起大批网民抱怨。据知，观众进场时，身上的衣服若有彩虹元素会被要求换衣、包包上有彩虹徽章的也不可以通过，甚至有人只是背包背带上有一小截彩虹装饰都会被没收，演唱会结束后也没拿回来。

观众在社媒针对张惠妹演唱会情况发表怨言。（互联网）

井柏然刘雯因李荣浩泄行踪

据了解，彩虹象征LGBTQIA+族群（指女同性恋、男同性恋、双性恋、跨性别、酷儿、间性人、无性恋的英文首字母缩略字，简称“LGBT”）。在对此议题敏感的国家，偶尔会出现相关象征符号、图像、作品被禁的状况。《彩虹》也曾于2014年在新加坡遭禁唱，原因是张惠妹过去表演这首歌时，鼓励同志公开表达情感。

不过，张惠妹的唱功仍然引来不少明星朝圣。在北京场上，眼尖的她发现了台下李荣浩的身影，热情招呼请他上台一起唱歌。但他打扮休闲，还戴着口罩，显然当天只想专心当听众，好好聆赏张惠妹的表演。

当歌迷及场内镜头跟着张惠妹的话声转向李荣浩时，他附近有紧邻的一男一女，突然低下头来躲避镜头，网民认出他们正是电影《捉妖记》男星井柏然与他的超模女友刘雯。二人甜蜜结伴去看演唱会，虽然恋情已经台面化，但小俩口还是很低调，没想到因为张惠妹无预警喊话李荣浩而泄露踪迹。

张惠妹传遭陈镇川连累

张惠妹经纪人陈镇川曾在脸书发文，感叹长年来一直听到“市场在（台湾）对面”，所以只能把台湾“国旗”藏在口袋、台湾尊严放在家里、把台湾的温暖当作失败的借口，甚至“把台湾的价值给切腹了”。又说：“以上的蠢事，我承认我都做了，因为我的工作就处在这么一个骄傲和现实之间……在那个市场努力，是为了养我在这个小岛的家，这是无奈，也是现实。”他有感而发地说：“这如果是罪，我认罪，但如果有其他方法，请教教我……”他也曾听别人说：“让他们看看我们的厉害”，却只看到全世界的顶尖人都在那讨饭吃，再跩的老师都为昂贵的钟点费倾囊，最后反问：“我们真的能够引领风骚？或只是人家的学前班？台湾人的骄傲，是台湾最大的价值，但也是最大的危机。”

这则文章被大陆网民狂轰，指责陈镇川是“双面人”：“辛苦你们这么多年委屈，在大陆赚钱啊！既然你们认为自己那么厉害那就滚回去别回来”“陈镇川的言论更应该被封杀吧！一副委曲求全的样子”“拨开那些表面功夫，其实这是很多台湾明星的心态​​​​”。后来陈镇川的脸书和IG都无预警消失。

陈镇川的脸书文在2021年8月闹出风波，9月张惠妹还面向大陆歌迷在抖音开线上演唱会，但过后就传出张惠妹被牵连并遭封杀之说。