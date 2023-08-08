史上最恐怖片《驱魔人》导演走了 当年带走9条人命引邪门说

（洛杉矶讯）经典恐怖片《驱魔人》（The Exorcist）导演威廉弗莱德金（William Friedkin）病逝，享寿87岁。他1972年凭警匪片《密探霹雳火》（The French Connection）获得奥斯卡最佳导演奖，该片同年亦获奥斯卡最佳电影、最佳男主角、最佳改编剧本、最佳剪辑等奖。1974年，他再曾凭《驱魔人》入围最佳导演奖。

《密》被形容为史上最伟大电影之一，影响了许多导演如大卫芬奇（David Fincher）司提芬史匹堡（Steven Spielberg）和黑泽明（Akira Kurosawa）等。

《驱魔人》海报，气氛饱满。（互联网）

Friedkin曾执导不少悬疑惊慄电影，但他最为观众熟悉的作品仍为1973年执导的代表作《驱魔人》，更被观众认为是史上最恐怖的电影。除了电影里的驱魔与邪灵附身情节画面吓人外，原来拍摄期间，竟曾发生连串离奇死亡事件，死亡人数更高达9人，令观众不禁怀疑电影是否真的邪门，也因此让片子更引人入胜。

电影在1973年上映时轰动全球。它除了成为首部获奥斯卡入围的恐怖电影外，还称霸当年全球票房。电影改编自威廉布拉蒂（William Peter Blatty）的同名小说。小说受到罗兰多伊（Roland Doe）的驱魔事件所启发，事件发生在1949年，当时只有14岁的Doe被邪灵附身，整个驱魔过程由雷蒙神父（Raymond J. Bishop）记录。但在之后出现的小说及电影中，故事主角被改成12岁小女孩。

电影拍摄过程中，接二连三发生死亡事件，最终造成9人死亡。当中包括一场火灾把主角的睡房烧毁了，最终要花6星期维修。之后，轮到饰演女主角的小演员琳达布莱尔（Linda Blair出事）。当时在拍摄她被恶灵附身而猛烈摇晃的戏份时，她的安全装置突然松脱，导致她背部受伤。之后拍摄她被鬼上身一幕，则伤到饰演母亲的女演员，所以戏中她的血完全是因受伤所致，被非道具血。

《驱魔人》的恐怖一幕，当年吓坏不少观众。（互联网）

在戏中饰演突然离奇死亡导演的演员杰克麦高恩（Jack MacGowran），完成拍摄后因流感并发症离世。另外还有四名演员先后死亡。另外，为电影中的邪灵配音的女星梅赛德丝麦坎布雷奇（Mercedes McCambridge）的儿子，在1987年杀死了妻子及两名女儿后自杀身亡。总计，和这部影片相关的死者合共9人。

吓人的事不止这些。于《驱魔人》在医院的一幕中，饰演医生助手的保罗贝特森（Paul Bateson），在电影拍摄6年后竟然变成连环杀人犯。他在1979年纽约的同志社区，杀死一名男子。据报道，他与该男子发生性关系后，突然拿刀直刺其心脏。他后来说，杀人是只为了“好玩”。