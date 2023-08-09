学音乐的孩子不会变坏——台语歌王歌后育儿经

记者台北直击，访问台湾福建歌王歌后洪荣宏、叶瑷菱、沈文程、张秀卿和王瑞霞，听他们分享各自的育儿经。他们如何跟子女相处？下一代又如何在父母的熏陶下，也走上音乐的道路？新生代台语歌王许富凯，则畅谈父亲对他的教诲。

洪荣宏、叶瑷菱、沈文程、张秀卿和王瑞霞，都是在本地名气叮当响的台湾福建歌王歌后，所获得的台湾金曲金钟奖座加起来一共七座，如果包括入围那就无数次了。他们都有各自的婚姻与家庭，有些人经历离婚再婚，也有人一如既往地幸福生活着。他们是否都把音乐细胞传承给下一代？他们又如何经营亲子关系，确保孩子不会走上歪路？

洪荣宏：一早把教育方针策划好60岁的洪荣宏曾四度获金曲奖最佳男演唱人奖，其中三次是台语，一次是华语。他的金曲无数，包括《一支小雨伞》《我是男子汉》《恰想也是你一人》《风风雨雨这多年》《春天哪会这呢寒》《若是我回头来牵你的手》等。

他经历三婚，但只与第二任妻子生有一子二女。2005年，他全家移居加拿大，妻小后来留下，他则因事业回到台湾，可惜异地分离最后导致夫妻俩在2013年离婚。2017年洪荣宏邂逅歌手张瀞云，让他第三度踏入婚姻。“这个世界的诱惑太多了，但孩子从小的交友范围就在教会里，且培养出对音乐的兴趣，所以他们执着的也就音乐和运动。”一早定下教育方针的他说。