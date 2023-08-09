传李玟6月底曾想不开 Bruce照样度假未通知太太家人

（综合讯）天后李玟7月5日离世，李玟的二姐李思林曾透露，李玟是7月2日轻生，抢救三天仍不治，死因还需等验尸报告。然而，有媒体星期三（8月9日）报道，其实7月2日非李玟首次轻生，她曾于6月29日想不开，紧急送医后捡回一命。

报道指出，李玟6月底曾想不开，当时她独自住在四季酒店，饭店人员发现后急叫救护车，李玟进入玛丽医院一夜后隔天出院；而Bruce Rockowitz（乐裕民）得知太太企图轻生，隔天还是按照计划到夏威夷度假，最后酿成憾事。

知情人指出，Bruce明知李玟有想不开的念头，却没有主动通知李玟的家人，直到李玟的家人知道她独自待在饭店后，便急忙将她带回家照顾，可惜最终仍未能阻止悲剧发生。

知情人痛批Bruce虽然对外表示李玟的死跟他无关，但身为另一半，他先前知道李玟有不好念头时却漠不关心，认为他的反应相当冷血。

另一边厢，Bruce先前出声澄清自己与李玟的死无关，传闻他打算申请调查并公布李玟死因，已证明自身清白。有Bruce的朋友控诉李玟家人联手欺负他，不仅拒收Bruce的花篮，还要求两继女在公祭时间到场就好，是Bruce不满抗议，他们才得以在亲友时段参与。

【更新】港媒《星岛日报》报道，李玟家属9日登报谢启，感谢亲友及粉丝前去吊唁，不过家属栏除了大姐李秋林、二姐李思林，以及姐夫何锦麟三人名字，谢启跟先前的讣闻时一样，依旧不见Bruce及两位继女的名字，让外界不禁好奇双方关系是否已经降至冰点。

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