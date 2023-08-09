从翻唱出发 蔡恩雨不当只会唱歌的歌手

“你们看我视频觉得我娇小玲珑／看到我本人反而说我像高楼／听我唱歌觉得个性该是温柔／但认识我性格就说像个男人婆……”

26岁马来西亚歌手蔡恩雨（Priscilla Abby），8月8日在吉隆坡举行的第二张个人同名专辑《蔡恩雨Priscilla Abby》专辑发布会上，藉由同名歌曲直率唱出真实的自己。

蔡恩雨来自砂拉越古晋。2016年，19岁的她在哥哥的提议下，以电子舞曲（EDM）风格翻唱流行歌曲上载至YouTube，凭借独特且充满磁性的嗓音迅速累积人气。其中，她翻唱任然的《飞鸟和蝉》，创下6300万的点击量。2022年，蔡恩雨加盟华纳音乐后陆续推出单曲。2023年，她将已发行的单曲和新歌集结成册，推出第二张个人专辑。

流量会说话 创作被认可



筹备两年，蔡恩雨全新同名专辑《蔡恩雨》除了线上版，还推出实体专辑。（华纳音乐提供）

蔡恩雨在记者会后接受《联合早报》专访，将新专辑形容为自己的孩子。“大家现在都往网络发展，但我认为这个时候发一张实体的专辑会让大家更珍惜、更想要收藏。我也希望大家听过这10首歌后，会重新认识我，一个不一样的蔡恩雨。”

谈到制作新专辑的契机，蔡恩雨说是源自疫情期间哥哥的一句话，“你不能只当一个会唱歌的歌手，会唱歌的歌手太多了，你比不上。”这句话犹如当头棒喝，让她自我检视，“之前可能是大家叫我做什么我就做，他们安排好，我负责唱就可以了。”

在决定要筹备一张完整的专辑后，蔡恩雨的心态有所改变，“我觉得要有我自己的元素，发自内心让大家知道我喜欢的是什么，和之前不一样、真实的我。”从歌曲创作、MV风格、造型设计到专辑封面，她都参与其中，也开始学会有所坚持。

第一首收录在新专辑的歌曲《不要让我太喜欢你》对蔡恩雨而言别具意义。她说，之前曾尝试交上自己的创作，却没有被采用。因此，当这首自创歌曲发行，并在YouTube上取得超过560万点击量的好成绩时，她认为自己的作品被认可了，“流量会说话，证明大家很喜欢这首歌。”

线下的反差魅力



第一次访蔡恩雨，发现在翻唱视频的镜头外、线下的她，多了一份自在、直率的可爱。

当被问及从互联网发迹到成为签约歌手，过程中有什么转变，蔡恩雨直言：“薪资不一样。”此外，她也认为这些经历让她成长许多，“我以前比较内向，也会因为我没上大学，怕被别人看不起。但现在的我比较外向，愿意分享，也了解到工作要做得快乐，不然是在浪费时间。”

除了“电音公主”，蔡恩雨还被冠上“怪甜系-EDM百万流量缪斯”的称号。对此，她笑说：“我不喜欢，都不是我的意思，你们听过就好。”她理解这些称号都是为了让外界更容易记得她，却也坦言：“我不是‘女神’，比较偏向‘女神经’。”

出道六年成长不少

蔡恩雨为新专辑尝试新造型，将长发剪短之余还剪了浏海。（取自蔡恩雨脸书）

迈入出道第六年，蔡恩雨觉得自己成长了不少。她举例，一开始她扛不住压力，看到一个星期的行程表都消化不了，“我那时就说要辞职，不想当歌手了。”如何咬牙撑下来？她直爽地说：“我想到毁约的话要赔钱……当时家人跟我说，一个问题只要过去了，回头看，都是小问题，每个生活阶段都会有不同的烦恼。”

现阶段是否有烦心的事？正在筹备9月9日“未来雨宙”马国演唱会的蔡恩雨说：“太胖了，瘦不下来。”她透露自己前阵子在台北吃太多，回古晋时胖了两公斤，一想到在荧幕上会被“放大”，就觉得有压力，提醒自己要赶紧运动，在演唱会前瘦下来。

蔡恩雨2022年11月曾在新加坡表演。至于何时会再次来新开唱，她透露目前没有确切的计划，但希望很快可以与狮城粉丝见面。