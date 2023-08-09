艺人贺国庆 莫小玲洪爱玲化身本地“芭比肯尼”

老外有“芭比”与“肯尼”，应国庆“诞生”，本地两大女笑星也打造出“Be Be”（咪咪）与“Keong”（强），望为国庆增添喜气！

“芭比”电影疯潮席卷全球，本地创意团队心血来潮，也设计出带新加坡风味的一对男女“ Be Be”与“Keong”，人物带出新加坡人的生活日常，愿为国庆佳节带来欢乐氛围。

扮演“Keong”的洪爱玲星期二（8月8日）告诉《新明日报》，灵感源于一票来自framethefolks的创意年轻人，提出将特色人物“新加坡化”的构思，爱玲欣赏其创意，与莫小玲不收分文响应拍摄。

论扮相，莫小玲粉红妆容、粉红长裙，大波浪金发造型，就像“粉红豹女郎”，富有漫画人物喜感，芳名“ Be Be”（咪咪），“咪咪”一看就是有钱安娣；小玲说这个“Be Be”美美妆容需2个半小时搞定，洪爱玲扮起“Keong”，蓝线条衬衫白短裤，她自嘲：“简直就是新加坡安哥的打扮！”

“Be Be”与“Keong”是本土制造、本地取景，爱玲说：“去了淡滨尼好些地方，像小贩中心等，拍摄一天完成，取景的地方要的就是突出新加坡人的生活气息。”

爱玲自嘲，拍摄团队只有她、小玲与另一工作人员的年龄是“五字头”，但沟通起来一点代沟都没有。

今天国庆日，“Keong”爱玲有感而发：“新加坡人因为疫情度过很艰难的时期，我寄语大家遇到难题咬紧牙关，能带着正能量面对，不要轻易放弃，要感恩陪伴自己的亲人与爱人，社会上负面新闻不少，不要见到他人不幸再踩上一脚，应该伸出援手，宽容待人。团队创作出“Be Be”与“Keong”也就是希望为大家带来开心而又亲切的感觉！”

赖宇涵将以“暴牙菇”开脸书直播与粉丝互动高唱国庆歌曲。（取自网络）

赖宇涵开直播献唱

今天是普天同庆的日子，除了设计“新加坡派”人物，人在泰国赶拍《男儿王2》的赖宇涵将以“暴牙菇”开脸书直播与粉丝互动高唱国庆歌曲，他幽默放话：“为了不要折磨粉丝的耳朵，我大概只会唱五首国庆歌曲！”

宇涵在疫情期间一手打造“暴牙菇”，之后创立了“菇菇教”，以逆向思维方式传递人生哲理与正能量；最近，他再一次打造喜剧新鲜人：“来临的10月将会有一个‘泰国最美笑花’水嚒嚒登场，以一口泰式腔调华语，介绍泰国文化与美食。”

人在异地拍戏的宇涵寄语新加坡：“很感恩、我从小在新加坡长大，这些年一直飞出国，深切感受到新加坡一直为国人创造很多机会，这绝对不能视为理所当然，飞出去见得多，真是没比较就没伤害，新加坡58岁了，祝愿国人平安健康！”

陈泰铭创作潮州方言Rap向国家“饶”出祝福。（取自网络）

陈泰铭潮语饶舌歌祝贺

与国家同岁的陈泰铭以他亲自创作的潮州方言Rap向国家“饶”出祝福：“月娘五星红白旗，挂在路灯HDB，国庆庆典万人迷，大大小小挥国旗，海陆空军来游行，人民团结是力量，Count on me Singapore，祝福新加坡，风调雨顺、国泰民安，人民健健康康，喜乐甲平安！”

阿姐陈莉萍则表示：“1965，我与新加坡同行、前进，祝愿新加坡国泰民安！

旅韩鹤天赐尝到本地美食

鹤天赐在韩国过的首个新加坡国庆日。（取自网络）

本地型男鹤天赐去年8月将事业重心转向韩国，今年是他在韩国过的首个新加坡国庆日。

虽然身在国外，但鹤天赐还是可以参加新加坡全球联系司（Singapore Global Network）举办的活动，与旅居海外的同胞同庆祖国生日。

鹤天赐透露，新加坡全球联系司为身居海外的新加坡人组织了许多活动，他也在活动上吃到了许多本地美食，包括叻沙和鸡饭。他说：“我最近在首尔参加的新加坡人活动甚至还看到了辣椒螃蟹！”

常年在身处海外让鹤天赐看到新加坡人在世界各地掀起的小波澜，“虽然我们是个小国，但是我们的国民都在通过自己的作为让世界认识新加坡。”