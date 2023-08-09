许美静复出！8月26日海口同台孙燕姿等五歌坛天后

本地歌手许美静复出！她将在8月26日于海南岛海口市举行的“天后之夜”演唱会上，和五位歌坛天后孙燕姿、容祖儿、蔡健雅、梁静茹和周慧敏同台演出！

之前沉寂好一阵子的许美静近来频频在舞台登场，像她先前7月初参与了《联合早报》“传唱百年——当新谣邂逅民歌”演出，8月5日也出现在暌违多时的新传媒国庆演唱会舞台上，像是为她接下来马不停蹄的演出行程暖身。

许美静7月初参与《联合早报》“传唱百年——当新谣邂逅民歌”演出。（龙国雄摄）

演唱会文案写着：“让我们搭上音乐的时光机，共同穿越华语乐坛的光阴长河一起听她们唱。她们，是音乐世界的女神；她们，是华语乐坛的耀眼之光；她们，有着不同的音乐风格与个人魅力；她们不仅引领了（中国）内地流行音乐的潮流；更是诠释着几代人的青春记忆”，点出这次演唱会向流行音乐经典致敬的回顾主题。

对于这次即将飞往海口和本地另外两位天后及港台天后一起演出，许美静满心感激，也第一时间把订票详情等讯息PO在自己的社媒上。消息一出，立即引来不少歌迷留言鼓励，粉丝们写道“加油美静! 高兴看到你的复出! 祝演出成功”、“加油加油我很希望可以看到你的演唱”、“6位，新加坡占了3位 ，厉害”。

得知许美静即将复出演唱，不少歌迷纷纷在她面簿留言鼓励。（取自许美静脸书）

她接受《联合早报》访问时说：“对于中国的朋友我是深深地被感动的。从早期的台湾、香港，然后到（中国）大陆，都是让我受宠若惊的一段路。我觉得自己很普通但是他们的爱心是如此深厚。我会尽力把歌唱好，不辜负（他）她们的期望。”另外，她也祝新加坡8月9日生日快乐。

至于这次“天后之夜”演唱会歌单，许美静助理表示，暂时不方便透露，但肯定有大家所熟悉的经典歌曲如《城里的月光》和《阳光总在风雨后》。

“天后之夜”演唱会过后，许美静也会紧接着在9月前往西安和上海等地区表演。