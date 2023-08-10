太空“大事件”催伤心人清醒

小行星城

Asteroid City（M18）

娱乐性★★★☆

艺术性★★★☆

剧情

1955年，美国沙漠小镇正举行一场聚集年轻天文学家和太空学员的大会。原本的计划，是让来自美国各地的学生和家长进行学术竞赛，并且争取奖学金，计划却被即将撼动世界的“大事件”打乱。

影评

这部电影让我想到最近发生的生活小事。有一晚，我在没开灯的厨房感觉到小腿一阵凉，下一秒见到地上有小黑影逃窜，脚边出现一条跳动着的壁虎尾巴。壁虎断尾是自我防御行为，我对它没恶意，它却害怕我伤害它，选择断尾，再花几个月疗愈。

人，有时像那只落在我腿上的壁虎，遇到高压情况时，会产生自我防卫心理，纵使反应过度，但当下会好过一点。

丝佳丽约翰逊扮演孤单的女明星。（联邦影业提供）

片中，驻留在“小行星城”里的大人带着伤痛活着。当中包括Scarlett Johansson（丝佳丽约翰逊）诠释的孤单女明星，还有Jason Schwartzman（杰森施沃茨曼）刻画的两个角色：一个是带着四个孩子来到城里，不知怎么启齿妻子死讯的人父，另一个是戏中戏外，失去挚爱并陷入混沌的演员。

成人封口，青少年清醒

《小行星城》是关于过滤悲伤，让伤口结痂的故事。故事里的一些人物行为荒谬，我想，那是因为他们正在“沉睡”，直至城里发生跟外星人有关的“大事件”后，超现实成真，催化他们“清醒”。

“You can’t wake up if you don’t fall asleep”（没有沉睡，何来清醒）对白重复数次，摆明告诉观众，这句话既是全片的中心思想。

《小行星城》由韦斯安德逊自编自导。（联邦影业提供）

对比戏里的大人，小孩和青年有“众人皆醉我独醒”之势。城里发生大事件后，老师不想乱了阵脚，选择遵守原来的无聊教案，但学生咬着“大事件”不放；当大人甘愿封口，青年高材生们则一心要把城里发生的事宣告世界。小孩和青年的反应直接且纯粹，复杂的是看见、听见却因种种原因而无视的大人。

鬼才导演Wes Anderson（韦斯安德逊）自编自导的这个剧本不按牌理出牌，画面又黑白又彩色，有戏中戏、戏外戏，还有科幻元素。若进场看戏前先了解叙事线，可更易消化情节。

片中有黑白画面，图中是扮演分手情侣的亚德林布洛迪（右）和亚裔演员周洪。（联邦影业提供）

三条叙事线脉络有趣

电影有三条叙事线：一条是Bryan Cranston（布莱恩科兰斯顿）饰演的1950年代主持人向观众介绍《小行星城》这部作品；另一条是《小行星城》的幕后故事，涉及“剧作家”Edward Norton（爱德华诺顿）、“导演”Adrien Brody（亚德林布洛迪）和“演员”杰森施沃茨曼；第三条是戏中戏，亦是此片主戏，描绘小行星城里的人事物。

我以“零知识”入场，前段花了点时间梳理脉络，搞懂后内心狂喊：“非常有趣！”

《小行星城》是韦斯安德逊的诸多作品中，卡司最强大的，包括Tom Hanks（汤姆汉克斯）、Tilda Swinton（迪蒂诗韵顿）等四个奥斯卡得主，以及十名曾获提名奥斯卡的演员。导演的固定班底Bill Murray（比尔默里）因确诊冠病无法演出，成为美中不足之处。

这部片不会让韦斯安德逊的粉丝失望。它也适合喜欢粉彩色，也有点OCD（强迫症）的观众。片中的粉彩世界和工整的画面构图，赏心悦目。（英语对白，不附中文字幕）