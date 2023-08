太空“大事件”催伤心人清醒

小行星城

Asteroid City(M18)

娱乐性★★★☆

艺术性★★★☆

剧情

1955年,美国沙漠小镇正举行一场聚集年轻天文学家和太空学员的大会。原本的计划,是让来自美国各地的学生和家长进行学术竞赛,并且争取奖学金,计划却被即将撼动世界的“大事件”打乱。

影评

这部电影让我想到最近发生的生活小事。有一晚,我在没开灯的厨房感觉到小腿一阵凉,下一秒见到地上有小黑影逃窜,脚边出现一条跳动着的壁虎尾巴。壁虎断尾是自我防御行为,我对它没恶意,它却害怕我伤害它,选择断尾,再花几个月疗愈。

人,有时像那只落在我腿上的壁虎,遇到高压情况时,会产生自我防卫心理,纵使反应过度,但当下会好过一点。

丝佳丽约翰逊扮演孤单的女明星。(联邦影业提供)

片中,驻留在“小行星城”里的大人带着伤痛活着。当中包括Scarlett Johansson(丝佳丽约翰逊)诠释的孤单女明星,还有Jason Schwartzman(杰森施沃茨曼)刻画的两个角色:一个是带着四个孩子来到城里,不知怎么启齿妻子死讯的人父,另一个是戏中戏外,失去挚爱并陷入混沌的演员。

成人封口,青少年清醒

《小行星城》是关于过滤悲伤,让伤口结痂的故事。故事里的一些人物行为荒谬,我想,那是因为他们正在“沉睡”,直至城里发生跟外星人有关的“大事件”后,超现实成真,催化他们“清醒”。

“You can’t wake up if you don’t fall asleep”(没有沉睡,何来清醒)对白重复数次,摆明告诉观众,这句话既是全片的中心思想。

《小行星城》由韦斯安德逊自编自导。(联邦影业提供)

对比戏里的大人,小孩和青年有“众人皆醉我独醒”之势。城里发生大事件后,老师不想乱了阵脚,选择遵守原来的无聊教案,但学生咬着“大事件”不放;当大人甘愿封口,青年高材生们则一心要把城里发生的事宣告世界。小孩和青年的反应直接且纯粹,复杂的是看见、听见却因种种原因而无视的大人。

鬼才导演Wes Anderson(韦斯安德逊)自编自导的这个剧本不按牌理出牌,画面又黑白又彩色,有戏中戏、戏外戏,还有科幻元素。若进场看戏前先了解叙事线,可更易消化情节。

片中有黑白画面,图中是扮演分手情侣的亚德林布洛迪(右)和亚裔演员周洪。(联邦影业提供)

三条叙事线脉络有趣

电影有三条叙事线:一条是Bryan Cranston(布莱恩科兰斯顿)饰演的1950年代主持人向观众介绍《小行星城》这部作品;另一条是《小行星城》的幕后故事,涉及“剧作家”Edward Norton(爱德华诺顿)、“导演”Adrien Brody(亚德林布洛迪)和“演员”杰森施沃茨曼;第三条是戏中戏,亦是此片主戏,描绘小行星城里的人事物。

我以“零知识”入场,前段花了点时间梳理脉络,搞懂后内心狂喊:“非常有趣!”

《小行星城》是韦斯安德逊的诸多作品中,卡司最强大的,包括Tom Hanks(汤姆汉克斯)、Tilda Swinton(迪蒂诗韵顿)等四个奥斯卡得主,以及十名曾获提名奥斯卡的演员。导演的固定班底Bill Murray(比尔默里)因确诊冠病无法演出,成为美中不足之处。

这部片不会让韦斯安德逊的粉丝失望。它也适合喜欢粉彩色,也有点OCD(强迫症)的观众。片中的粉彩世界和工整的画面构图,赏心悦目。(英语对白,不附中文字幕)