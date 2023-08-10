钟丽缇遭传已离婚 张伦硕苦喊“双拳难敌无数只手”

（综合讯）钟丽缇星期三（8月9日）突然遭疯传“52岁钟丽缇已离婚，男友趁钟丽缇不在家偷情被当场捉住”，传闻离谱却仍引发外界热议。

钟丽缇随后发表律师声明，回应“已经离婚”是虚假内容。她称传闻对夫妻俩的名誉和形象已产生不良影响，要求对方立即删除不实内容，同时也会对造谣帐号采取限制性措施，直到永久删除侵权帐号。

钟丽缇也公开晒出全家到欧洲的旅游照，证明夫妻感情依旧恩爱，“难得有一段全家人团聚的时间，但是今天不知为何又忽然出现了一些莫须有的虚假新闻。”她向造谣者喊话：“请不要破坏美好的生活，也不要破坏这个世界对美好的向往。”

钟丽缇在微博发出律师声明及全家合影。（取自钟丽缇微博）

张伦硕之后发文，质疑运作谣言的是公司还是个人？他还说：“做这些事是会折损自己的运气的，多保重。”他形容自己双拳难敌无数只手，希望大家一起帮忙检举假新闻。

张伦硕微博发文。（取自张伦硕微博）

52岁的钟丽缇和41岁的张伦硕2015年因参加恋爱真人秀结缘，隔年结婚。因年纪、名气上的差距，两人7年来屡被唱衰，钟丽缇今年4月直播卖货时落泪，外界便质疑张伦硕，她为此发长文护夫：“从结婚到现在，我老公始终没有自己的名字，无论他多么的努力、多么优秀，他都不会被看到，反而我一哭就是他错了，就是他逼我生孩子了，就是他对我不好了，就是我们婚姻出问题了，所以我不可以哭吗？我不能做一个真实的自己吗？”