具俊晔上韩综公开与大S的重逢画面

（首尔讯）韩星具俊晔近日上综艺节目《黄金渔场》（Radio Star），分享与老婆大S（徐熙媛）相隔23年重逢的画面。

具俊晔2022年3月独自飞去台湾见大S，当时因疫情关系，他在酒店居家检疫14天，出关后才被大S助理把他接回家。

视频中，大S站在家门口捧著双脸迎接，具俊晔一看见大S，立刻冲上前去拥抱。两人一边哭泣、一边紧拥著彼此许久，期间他更抚摸女方的背、试图安抚对方情绪。

具俊晔重看视频时也流下男儿泪。（互联网）

这一幕感动不少录制现场的嘉宾，就连具俊晔自己看了也不禁再度落泪。

具俊晔2022年闪婚大S后定居台湾，鲜少出现在韩国萤光幕。节目中，他戴着大S亲手做的爱心项链，化身炫妻魔人，三度提到项链出自老婆之手，讲到最后自己也不好意思，笑说：“虽然我的样子看起来很讨人厌，但请谅解。”

具俊晔也提及互联网流传他与大S的各种谣言，“有人说我因为没钱才跟熙媛结婚，偷走熙媛的钱逃回首尔。还有人说我最近跟熙媛已经离婚，熙媛回到前夫身边。”

具俊晔表示，“我现在独自在台湾，跟经纪公司分隔两地，所以没办法应对。”不过他个性正向乐观，“因为是假新闻，我的心情不会受影响”，并透露自己的解决之道，“我就是一直等待，我最擅长的就是忍耐，耐心等候，反正是假新闻，会自然消失。”