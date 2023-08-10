徐彬曾害怕拍戏想转跑道

徐彬刚入行时曾非常害怕拍戏，中期时想过放弃演艺事业，后来决定给自己10年的时间，“如今非常享受和期待每一次参演的角色和剧本。”

徐彬自《遇见你，真香！》后已有一段时间没有出现在萤光幕，他在接受《新明日报》访问时表示在年中才拍完本地犯罪悬疑剧《谁杀了她》，同时也在不久前杀青了《流氓驱魔师》电影。目前还在洽谈几部戏剧，月底将飞往上海五天，出席品牌代言活动。

徐彬参演的《谁》将在明年4月播映，剧里他饰演一名警察，“跟我在这些年拍的题材不太一样，比较大胆、恐怖和惊悚，将出现一些比较血腥的画面，有一定的挑战性。”

剧里徐彬和本地阿哥李铭顺、海外艺人宣萱以及温昇豪都有对手戏，“跟这些前辈合作真的可以学到很多，所以很荣幸可以跟来自不同地方的演员合作。我们也会一起讨论剧情和角色的演法。”

徐彬在演艺圈闯荡11年，已有一定的成就，但他在刚入行时曾恐惧到不敢去拍戏，“记得刚开始当演员时认为演戏很容易，因为觉得自己在讲对白、表达情绪方面都能做好，可是拍了几天后才发现原来拍戏是天大的难事。除了台词和情绪，你也需要注意镜头、灯光走位，当种种的因素合在一起时，当时还是新人的我一直NG，所以有一段时间，一站在镜头前就感觉自己会做不好。”

斟酌10年 打消念头

徐彬也坦言曾想过放弃演艺事业，“当时处于出道的中期阶段，因为感觉自己虽然拍了几年的戏，但都没有什么进展，也不太认可自己，所以有考虑要转换跑道。不过在和老婆（王仪菲）商量后，觉得不应该那么轻易被打败，毕竟才做了四五年，所以就决定给自己10年的时间。”如今徐彬表示已经没有想要放弃，非常享受和期待每一次参演的角色和剧本。

另一方面，徐彬的老婆近日在IG分享跳舞时受伤，徐彬看了觉得感动大于心痛，“因为这是她对跳舞的热忱，我觉得是一件非常值得鼓舞的事情。”

徐彬认为老婆跳拉丁风格和爵士风格的舞蹈还蛮有味道的，不过徐彬本身对跳舞没有兴趣，笑说“我肢体很不协调”。