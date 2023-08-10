看喜剧《芭比》落泪 蔡琦慧：现代女性压力更大

看喜剧《芭比》竟落泪，蔡琦慧：“现代女性承受的压力更大！”

《芭比》电影疯潮席卷全球，蔡琦慧接受《新明日报》访问时表示最近也去看了，“超喜欢，这是一部非常有深度的喜剧，故事带出了女权的信息，以喜剧的方式来呈现这些想法非常恰当，因为太严肃的话题可能会让人看了反感。”

琦慧也表示有一段剧情让她感动到落泪，“那一段是芭比失落哭泣，把没有安全感的心情倾诉给妈妈，然后妈妈就说了一大段关于做女人真的很辛苦的话，我在听到一半时就掉泪了，我觉得做现代女性好像真的有很多东西需要去平衡得很好。”

琦慧也觉得现代女生需要承受的压力比50年前的女生还要大，“因为现在的女生要兼顾事业和家庭，在学业方面的压力也比较大。在东方国家，我觉得‘男主外女主内’的思想还是非常重的，所以女生往往会为了家庭、孩子，牺牲自己的事业，并认为这是她们的责任。”

演艺事业方面，琦慧杀青本地长寿剧《医生不是神》后，从2月开始便放了6个月的长假，期间虽然有录制一些综艺节目，但大部分时间会出国旅行，她去了日本、越南、香港、和印度尼西亚民丹岛。

除了旅游，琦慧也利用这段时间为自己“充电”和陪伴家人朋友，“继续做我喜欢的陶艺、吹笛子、打球，也花了很多时间和许久未见的朋友聚一聚、陪伴家人，因为冠病防疫措施解除后，一直马不停蹄地工作，所以那两年虽然在工作方面过得很充实，却少了很多私人时间。”

目前琦慧已经结束长假，正准备9月要拍的连续剧，“预计会在明年9点挡播出，会和熟悉的搭档合作，但和以往的剧种很不一样，希望能擦出不同的火花。”

希望演亦正亦邪角色

闯荡演艺圈15年，琦慧表示还未尝试过反派的角色，“我本身很喜欢《X战警》里的凤凰女（Jean Grey），她本身是一名博士，但她的另一面是黑凤凰（Dark Phoenix），所以我希望有一天能够尝试这种亦正亦邪、有双面性格或隐藏着不为人知的故事的角色。”

近年来，本地重头剧都能看到琦慧，且戏份不少，当被问道是否觉得自己是阿姐时，琦慧表示：“我觉得是小姐姐吧，因为年龄也差不多到了，现在新人都会叫我Paige姐。虽然刚开始有点不习惯，可是想想我比他们大挺多了，也有一定的戏龄，所以算是圈内的小姐姐吧。”

想当瑜伽教练

对于自己的事业规划，琦慧表示：“如果是10年后的规划，我希望能够考一个瑜伽教练证书，因为我已经练了瑜伽15年，觉得瑜伽能够帮大家解压，而且还是比较不会受伤的运动，所以想和大家分享瑜伽能够带来的好处。其实瑜伽分很多种，我应该是比较专注在疏解压力、放松心情的部分。另外，瑜伽也通过音乐来疏解情绪，所以我也会往那一方面学习。”