吴镇宇15岁儿子国庆日自曝“有病” 宣布停更微博

（香港讯）吴镇宇14岁的儿子吴费曼（Feynman）因谈吐幽默而被网民封为“搞笑王”，其微博账号更有超过105万粉丝。吴费曼星期三（8月9日）无预警宣布将停更微博。

吴费曼刚于8月8日晚间贴出爸爸唱卡拉OK的画面，吴镇宇难得开金嗓演唱《冲上云霄》主题曲《岁月如歌》，却遭儿子无情吐槽：“为什么隔音耳机还是隔音不了无蒸鱼（吴镇宇）的歌声？”

吴费曼微博吐槽吴镇宇的歌声。（截自吴费曼微博）

8月9日，吴费曼却发文，宣布将“退出吴费曼这个身份”。他写道：“今天是新加坡国庆日。我也是选择今天打算退出吴费曼这个身份。 互联网是一个神奇的地方。上一秒夸你的人下一秒可能在骂你。我本来开始偷偷用我妈妈旧微博号来发微博的时候也不知道会到现在的105万粉丝。现在时间久了我精神上与肉体上有点累了，没有了想发微博的动力。之前隔几个星期更新，视频剪辑少了也是因为这个。我本身也是有病，而我还有很多想做的东西。加上现在我的帐号都会引起注意，好的有坏的也有，影响的比较大。”

吴费曼发文告别微博。（截自吴费曼微博）

消息一出，微博话题“吴费曼退出吴费曼这个身份”登上微博热搜第一位，一众粉丝纷纷涌入Feynman微博帐号留言表达不舍之情，当中不少人都支持他的决定，希望他能够快乐成长，

吴镇宇8月10日于微博转发儿子的贴文，写道：“今年暑假后，他便是一个高中生，要准备高考，感谢大家陪伴他冲浪，亦欣然看到他未被浪冲走。希望有一天他会踏浪而回。爸爸Love you（爱你）。”

吴镇宇发文解释吴费曼离开微博是因为高考。（截自吴镇宇微博）

吴费曼2014年和爸爸一起参加大陆亲子综艺节目《爸爸去哪儿》第二季，第一次进入观众的视线。之后父子两曾一起拍电影《转型团伙》《脱皮爸爸》。吴镇宇的妻子王丽萍是新加坡人。据之前的报道，吴费曼在香港就读于新加坡国际学校。