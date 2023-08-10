尹度玹默默抗癌三年 “一定不要放弃希望”

（首尔讯）韩国知名歌手尹度玹（也译尹道贤，Yoon Do Hyun）近年来工作量减少，直到他8月10日发文公开近况，外界才知道这三年来他过得煎熬。

尹度玹在社媒IG发文说，2021年他在排练音乐剧《光化门恋歌》之前，去接受的健康检查，没想到就查出罹患癌症。“老实说，真的非常惊讶，但我还是接受并打起精神，开始接受淋巴瘤治疗，虽然药物治疗了两周，但当时失败了……因此只能接受放射线治疗。”尹度玹自2021年开始，抗癌至2023年夏天，共3年多的时间。

当尹度玹得知患癌时，并没有向粉丝透露这件事：“得知生病的那一刻，我的整个世界都黯淡了，我并不打算告诉其他人，担心粉丝们受到打击，甚至是父母也是刚刚得知这件事。”所幸经过3年的治疗，他已经完全痊愈，他也表示这次是他出生以来第一次思考到死亡的问题，甚至在抗癌过程中，强颜欢笑完成所有工作。

尹度玹坦言：“经历了这段时间，我发现比起癌细胞，负面、消极的情绪更伤身体，我想告诉大家积极向上的态度能够战胜一切。 抗癌3年期间既漫长又无聊，希望所有人不要选择恐惧和孤立，尽最大努力过好每一天。”

尹度玹还公开了一张首次接受放射线治疗时穿著病服的照片，他说：“当时想著如果痊愈的话就公开照片、告诉大家这个好消息，才拍下了这张照片，现在终於可以公开了，真的很感恩，感谢为我祈祷、为我治疗的每一位，希望大家不要放弃希望！”

尹度玹是“YB乐团”主唱，同时也是音乐剧演员及主持人。他2005年的代表作《可能爱上你了》（사랑했나봐）传唱度至今仍非常高，台湾歌手李圣杰的经典歌曲《关于你的歌》便是翻唱自此曲。